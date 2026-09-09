"No es habitual esta actividad tectónica en Agaete": la villa tiembla con 15 terremotos en una semana

Agaete se mueve. El municipio norteño sufre durante la última semana una serie símica con una quincena de terremotos, el último de los cuales y más intenso tuvo lugar este miércoles, que alcanzó una magnitud de 2,8 grados. El director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias, Itahiza Domínguez, detalla que se trata de un movimiento tectónico que nada tiene que ver con los registrados habitualmente en el Teide o en el canal situado entre Gran Canaria y Tenerife, y que puede tener continuidad con nuevas réplicas. El sismólogo descarta que pueda causar daños relevantes para la población y materiales como los recientes de Granada, pese a tener similitudes.

El jueves 3 de septiembre se activó una serie sísmica de baja magnitud en el entorno del municipio de Agaete que todavía sigue dejando secuelas. Los temblores se iniciaron a las 12:06 de ese día y ha continuado durante todos estas jornadas posteriores, aunque con movimientos de baja magnitud. Aunque están lejos todavía de tener un impacto directo en la población, en las últimas horas se han dejado sentir más. Si el lunes alcanzaba los 2,3 grados, este miércoles llegó como máximo registrado hasta el momento a los 2,8 grados.

Se sintió en Guía

En este caso, fue detectado por los sismógrafos a las 9:05:20 horas a siete kilómetros de profundidad, entre Las Rosas y la urbanización La Suerte, en el Valle. El terremoto se ha sentido en el propio pueblo y La suerte en Agaete, y el barrio de San Blas de Guía. Y, en menor medida, en Las Nieves, Piso Firme y Los Quintana (Gáldar) y la urbanización El Palmeral (Agaete).

Itahiza Domínguez reconoce que desde octubre del año pasado se ha venido detectando una mayor actividad sísmica en Agaete, con más de un centenar de terremotos durante todos estos meses. El sismólogo y doctor en Física descarta que esta actividad esté vinculada a la actividad volcánica del Teide o, como es habitual, en el volcán submarino de Enmedio, entre Gran Canaria y Tenerife. En este caso se trata de movimientos tectónicos, como sucede en otros puntos de la isla.

Localización del último terremoto registrado este miércoles en Agaete. / LP / DLP

El director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias admite que no es habitual esta actividad tectónica teniendo como epicentro el Valle de Agaete, si bien matiza que hay referencias históricas en la zona, por lo que no se trata de casos novedosos para la ciencia. No en vano, Gran Canaria sigue siendo un territorio volcánico activo, aunque sin llegar a la intensidad de Tenerife o La Palma.

Venezuela

Itahiza Domínguez no descarta que los terremotos tengan continuidad en los próximos días en esta zona noroeste dentro de esta serie sísmica, sin descartar que puedan ser más intensos. Eso sí, pese a que no se sabe el potencial, excluye la posibilidad de que pueda alcanzar efectos devastadores para la población, como fue el caso de Granada, aunque ambos tienen raíces similares. "No será destructivo, como fue Venezuela", sentencia. No hay que olvidar que en el país americano se han contabilizado 6.500 muertos en los grandes terremotos de hace dos meses, mientras se siguen removiendo los escombros por el derrumbe de edificios. Ese doble seísmo de magnitud 7,2 y 7,5 afectó a la zona norte del país suramericano, devastando al estado de La Guaira.

La serie sísmica ha dejado en Agaete hasta el momento 15 terremotos desde el día 3 de septiembre y su intensidad máxima ha permitido que se haya podido sentir entre la población el propio municipio y algo más hacia el norte, pero no ha dejado destrozos materiales. Es más, está por debajo de la actividad de La Palma, por citar un ejemplo.

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El Instituto Geográfico Nacional en Canarias había señalado en las horas previas al terremoto de este miércoles que el sistema automático de detección había permitido identificar hasta el momento 36 terremotos, de los cuales 12 han podido ser localizados. En esta zona ha ocurrido actividad sísmica en otras ocasiones. Durante el último año se han localizado 119 terremotos en el entorno de Agaete, concentrándose buena parte de ellos durante los meses de octubre y noviembre de 2025. En aquel periodo se registraron varios terremotos sentidos por la población, entre ellos un evento de magnitud 2,9, que alcanzó una intensidad máxima III-IV (EMS). En el último caso detectado, ha sido una décima inferior y a una gran profundidad de la superficie terrestre.