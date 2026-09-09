"Cuando llegó el turismo, se olvidó el resto": Castillo del Romeral recupera la historia de su pueblo

San Bartolomé de Tirajana es para muchos, sinónimo de destino turístico. Hoteles, playas, sol y una zona hecha para que quienes vienen a visitar Gran Canaria se sientan en un paraíso vacacional que olvida la complejidad de lo que realmente esconde este municipio del sur de la isla. Detrás de todo esta imagen recreativa, existen 13 identidades, 13 pueblos y barrios con nombres, historias y formas de vida propias que durante generaciones crean la historia del municipio.

Una de estas historias está en Castillo del Romeral, la de hombres y mujeres con pasado y presente en la pesca tradicional. Hombres que se embarcaban durante semanas y meses rumbo al Banco Sahariano para llevar pescado y sustento a sus hogares, mientras en tierra quedaban unas familias obligadas a convivir con la ausencia. Una espera que, en muchos casos, se vivía "de forma desgarradora". Y mientras ellos estaban en el mar, las mujeres se convertían en el pilar fundamental de la familia: sostenían la casa, cuidaban de los hijos y trabajaban en las tomateras, muchas veces sin más compañía que ellas mismas. "La mujer llevaba las riendas de todo", resume Carlos Milán, componente de la Asociación Tirahanac.

Historias de esfuerzo, ausencia y supervivencia que con los años quedan en el olvido y que ahora tratan de recuperar a través del libro 'Castillo del Romeral. Tradición y orgullo de pueblo'. La necesidad de recuperar la identidad de este pueblo pesquero, impulsa la creación de esta obra que refleja testimonios de los vecinos y vecinas que labraron la historia de Castillo del Romeral.

San Bartolomé de Tirajana no solo es un destino turístico Domingo Viera — Representante de la Asociación Tiranahac.

"Es falso decir que nuestra identidad se reduce al guion de municipio turístico”, sostiene Domingo Viera, representante de Tirahanac vinculado al proyecto de recuperación de la memoria del pueblo. "Tenemos identidades propias, con sus nombres y con su historia, y todas juntas formamos un pueblo", explica.

Recuperar esa seña no es sencillo. "La identidad antes se transmitía, ahora se trabaja y, si no lo hacemos, se pierde", explica Viera, quien añade que es un trabajo lento que llevan haciendo en la asociación desde el año 2018. "El libro solo es una fase más, pero el objetivo va mucho más allá". La memoria de los pescadores y de sus familias son el eje central del proyecto. "Cuando llegó el turismo se olvidó el resto, y, para la asociación, recuperar esa historia es una necesidad", afirma Milán.

Cada historia tiene sus propios matices. "Cada entrevista tenía componente de dureza que uno no conoce porque piensa que la pesca es una tarea relajante", señala. El resultado de esas conversaciones no se queda únicamente en el papel. Parte del material recogido se convierte en un vídeo dirigido a los centros educativos acompañado de una guía didáctica. "Son vídeos que acercan a la realidad. La intención es llevar esas historias a los más jóvenes, una generación que no vivió aquella época", añade.

La intención es continuar no solo recuperando la historia de Castillo del Romeral, sino también la de los otros barrios que conforman el municipio. "Queremos que entre todos podamos conservar nuestra historia", afirma Ojeda. Una de las propuestas para esta continuidad ya tiene nombre e idea: un museo y un centro de interpretación de la pesca tradicional del sureste de Gran Canaria. La propuesta será el próximo 11 de septiembre, el día de la presentación del libro. "La asociación comenzará ese día una recogida de firmas para pedir que el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias se comprometan con su construcción", concluye Domingo Viera.

Un pueblo bajo la "dictadura" del condado de la Vega Grande

El libro amplía la mirada más allá de la actividad pesquera. Una parte de la obra aborda la identidad del Castillo del Romeral y su recorrido histórico, desde la época de los antiguos aborígenes hasta la "dictadura" - en palabras de los miembros de la asociación - del Condado de la Vega Grande y la represión del pueblo en esta época. Un relato con heridas propias que conecta con la realidad de los pescadores. Para Eva Verde Ojeda, presidenta de la Asociación Tirahanac, ese trabajo tiene un sentido que va más allá de la publicación. "Un pueblo que conoce su historia, fortalece su identidad".