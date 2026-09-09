La Marina Festival amplía a tres días su segunda edición en Arguineguín con Robin S. y Culture Beat

La Playa El Perchel de Arguineguín, en el municipio de Mogán, volverá a acoger este mes una nueva edición de La Marina Festival. El evento celebrará su segunda edición del viernes 11 al domingo 13 de septiembre, con una programación que este año se amplía a tres jornadas y que mantiene la entrada libre para el público.

La cita combinará música en directo, sesiones de DJs, gastronomía y diferentes propuestas de ocio junto al Atlántico. Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación del domingo, concebido como una jornada de tardeo y actividades dirigidas especialmente al público familiar.

El cartel también incorpora dos nombres internacionales vinculados a la música dance y eurodance de los años noventa: Robin S. y Culture Beat, que llevarán hasta Arguineguín algunos de los temas más conocidos de aquella década.

Robin S. y Culture Beat protagonizan el cartel internacional

La presencia de Robin S. será uno de los principales reclamos musicales de la segunda edición. La artista estadounidense es conocida especialmente por Show Me Love, una canción que se convirtió en uno de los grandes referentes internacionales de la música house.

El tema llegó hasta el número 5 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y mantuvo su popularidad durante décadas, hasta convertirse en una de las canciones más reconocibles de la música de baile de los años noventa.

También actuará Culture Beat, formación alemana que alcanzó una notable repercusión internacional con Mr. Vain. El sencillo llegó al número 1 en Reino Unido y permaneció durante cuatro semanas consecutivas en la primera posición de la lista oficial.

La incorporación de ambos nombres sitúa la música dance de los noventa en un lugar destacado dentro de una programación que también contará con artistas y formaciones de Canarias.

Viernes 11: primera jornada desde las 18:00 horas

La Marina Festival comenzará el viernes 11 de septiembre a las 18:00 horas. La primera jornada contará con las actuaciones de Crossfire y Kenneth Sherman, además de las sesiones de los DJs Jonay BJ y Esteban.

El programa abrirá así tres días de actividades en un recinto situado junto al mar, con una propuesta que pretende reunir a diferentes perfiles de público alrededor de la música y el ocio.

La organización ha planteado las jornadas con horarios de tarde y noche, de manera que el festival pueda desarrollarse de forma progresiva a lo largo del fin de semana.

Sábado 12, la jornada con mayor presencia musical

El sábado 12 de septiembre será la jornada central del festival. La actividad comenzará nuevamente a las 18:00 horas y contará con las actuaciones de Robin S. y Culture Beat como principales nombres internacionales.

El programa se completará con Los Salvapantallas, Señor Natilla y Ash Sax, además de las sesiones de los DJs Esteban y Jia Miles. Alexis ejercerá como speaker durante esta jornada.

La programación del sábado incluirá además una iniciativa solidaria vinculada al mundo del motor. Los Free Riders organizarán una ruta en la que está prevista la participación de alrededor de 70 motocicletas custom, clásicas y racer.

Culture Beat / La Provincia

El recorrido atravesará distintos puntos de Gran Canaria y tendrá su llegada al festival a las 18:00 horas. La actividad tendrá además un componente solidario, ya que se plantea con el objetivo de recaudar apoyo para el pueblo venezolano.

El domingo incorpora actividades para toda la familia

Una de las principales diferencias respecto a la primera edición será la celebración de una tercera jornada el domingo 13 de septiembre.

Las puertas abrirán a las 17:00 horas y, entre las 17:00 y las 19:00 horas, se desarrollará una programación pensada especialmente para los más pequeños. Habrá pintacaras, talleres, espectáculos de magia, personajes como superhéroes y princesas y actividades relacionadas con el K-Pop a través de Momentos K-Pop.

La jornada permitirá ampliar el perfil de público del festival y ofrecer una alternativa de ocio familiar durante la tarde del domingo.

El programa musical continuará posteriormente con la participación de Gran Canaria Big Band, Cristina Ramos y Arantza Navarro, además de una sesión del DJ Antonio Boada.

De esta forma, la organización ha reservado para el último día una combinación de actividades infantiles y actuaciones musicales, manteniendo el carácter abierto del evento.

La oferta gastronómica duplica los foodtrucks

La gastronomía será otro de los elementos presentes durante las tres jornadas. La edición de 2026 contará con el doble de foodtrucks que en la primera convocatoria, según informa la organización.

Los puestos han sido seleccionados teniendo en cuenta sus propuestas gastronómicas y habrá una presencia destacada de productos locales. A esta oferta se sumará una selección de vinos canarios, con la intención de incorporar productos de las islas a la propuesta del festival.

La oferta gastronómica funcionará como complemento de las actuaciones y actividades programadas durante el fin de semana.

Entrada gratuita durante las tres jornadas

Otra de las características que se mantiene en esta segunda edición es el acceso gratuito. La entrada a La Marina Festival será libre durante los tres días, según la información facilitada por la organización.

El escenario elegido será nuevamente Playa El Perchel, en Arguineguín, una ubicación situada junto al Atlántico que concentrará las actuaciones, actividades y propuestas gastronómicas del evento.

La ampliación de uno a tres días supone el principal cambio respecto a la primera edición. El programa incorpora además propuestas dirigidas a públicos diferentes, desde los seguidores de la música dance de los años noventa hasta familias con niños y aficionados a las motocicletas.

La celebración cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Mogán y con el patrocinio de Sonocom, Schweppes, Tropical y Beefeater. La colaboración institucional y empresarial permite mantener el carácter gratuito de la programación prevista para el segundo fin de semana de septiembre.