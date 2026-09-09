"Antes éramos unos mataperros para los coches": Francisco José Gil Vega, hijo predilecto de Valsequillo

Francisco Gil se ha entregado por completo a las fiestas de Valsequillo. Aunque ahora ya no carga las sillas, siempre echará una mano en lo que pueda. Por ello, el municipio ahora lo nombra hijo predilecto.

¿Cómo era de chico?

Era malo como un perro. Nací en el barrio Luis Verde, en 1952. Imagínate, allí no había ni televisión ni carretera asfaltada. Era un barrio tranquilo, me la pasaba jugando con los amigos y los primos.

Cuéntenos alguna de esas perrerías

Antes se juntaban las mujeres a escuchar las novelas que echaban en la radio y la ponían en el centro de la sala. Estábamos jugando al escondite y en una de esas un primo mío se me escondió justo detrás del aparato. Ya te puedes imaginar lo que le pasó a la radio. La jalada de orejas que me dio mi padre me duró una semana. Como yo era tan atravesado y sabía la leña que me esperaba, muchas veces salía corriendo a esconderme a la finca de los Jiménez. El señor Jiménez siempre le decía a mi padre: «Pepito, no le pegues mucho al chiquillo, que lo tengo aquí en casa escondido». Pero fue una infancia muy bonita.

¿Se portaba mejor cuando creció?

Estuve estudiando en el instituto en Telde como todos. Pero en aquella época el que quería y servía para estudiar, estudiaba, y el que no, a trabajar. Yo me fui a trabajar. Mi padre estaba en la construcción y entré con él de pinche, el encargado de llevarle el agua a los trabajadores y de sacar las tachas. Estuve trabajando en la edificación del complejo de Bahía Feliz. Pero fuimos de los primeros en ir al paro en Gran Canaria. Eso fue a finales de los setenta y aquí el paro era algo totalmente nuevo. Después conseguí trabajo en un taller de chapa en Telde. Allí era el recadero; iba a cobrar los seguros, a buscar repuestos, sacaba motores y me metía debajo de los coches para hacer cualquier cosa que hiciera falta. Y de ahí me terminó saliendo la afición por los coches, que todavía me dura. Después de ahí trabajé en la fábrica del agua de Fuente Umbría.

¿Por qué nació esa afición?

Antes éramos unos mataperros para los coches. No era tan peligroso como ahora porque casi no había coches en toda la carretera. El primer coche que tuve en mis manos lo estampé, era un 124 que me compró mi madre. Luego, con mi compadre Angelito, empecé a competir en algunos rallies con un coche que compramos. Empezamos en la Escudería Drago de Telde y de ahí pasamos a correr los rallies de Gran Canaria.La verdad es quesiempre llegábamos los últimos, pero lo bonito era participar y llegar a la meta.

Paco el Churro en la plaza de San Miguel. / Yeremi Almeida González

Su mujer Pepa, ¿cómo se lo tomaba?

Se ponía enferma cuando corría. Empezaba a llorar de los nervios. Dejé de correr por ella. Pero me dediqué a grabar. Tengo mi casa llena de cintas de todos los rallies. Si pasan cien coches, cien coches grabo. Mi hijo Paco Miguel me abrió un canal de YouTube que se llama Pakonen Racing y ahí subimos todos los vídeos. Yo voy a un rally a grabar, a trabajar. Lo hago porque me gusta.

Tengo entendido que también le gustaba el fútbol.

Estuve en la directiva del Unión Deportiva Valsequillo unos 35 años. Viví la época con directivos como Fermín del Pino, Chano Peña, Miguelito Rodríguez, Paquito Ramírez, Lile, Miguel, Pepe Ramírez, Nino, Cerso, con Domingo Quevedo como director y después Ramón el panadero. Pero el único que seguía en el campo era yo. Llevábamos a los chiquillos hasta La Aldea a competir. Yo también fui jugador de fútbol y como no acertaba con la pelota, la echaba siempre por fuera, me pusieron «Paco el Churro». Al principio no me hacía mucha gracia, pero hoy en día lo llevo con orgullo. Mi mujer es la que lo lleva peor.

¿Cómo se conocieron?

Ella dice que me enamoré yo de ella, pero fue ella la que se enamoró de mí. Para las fiestas de San Miguel ponían unos cochitos en la plaza Tifariti, que antes era todo tierra. Entonces la invité a subirse a los cochitos de choque y todo empezó así. Ella tenía 13 años y yo 20. Claro, cuando mi suegra se enteró de que la hija se había echado un novio tan joven no me quería. Las pasé canutas porque tenía que ir caminando hasta Las Portadas en Tenteniguada para ir a verla, aunque estuviera lloviendo, y mi suegra no me quería de la puerta para dentro. Pero me empeñé tanto que la conseguí.

¿Por qué cree que lo nombran hijo predilecto?

Yo he ayudado a preparar las fiestas de los barrios. En las fiestas de San Miguel, de Luis Verde, en La Barrera... Me llegué a levantar a las siete de la mañana para vallar las verbenas, para organizar las carrozas que venían del Carrizal o para cargar sillas para que todo el mundo estuviera cómodo. Yo no he parado aquí. Me acuerdo cuando el Perro Maldito era algo chiquitito que hacía Paco el Toro en la plaza, que salía de sorpresa entre la gente, y mira en lo que se ha convertido hoy que es patrimonio. Para mí las fiestas de mi pueblo lo son todo. He colaborado con presidentes de la fiesta como Miguel Peñate, Miguel Monzón, Juan el Largo, Chano Muñoz y Honorio. Y seguiré ayudando mientras pueda. Ya sillas, sí es verdad, que no puedo po la vejez. He tenido que aflojar un poco porque en diciembre sufrí una neumonía. Casi no lo cuento , pero gracias a los médicos, a mi mujer y a mis hijos salí adelante. Mientras me queden fuerzas, aquí estaré para seguir echando una mano a mi pueblo en lo que haga falta.