El mercado de Maspalomas reabrirá con 37 locales comerciales y hosteleros

El Mercado Municipal de San Fernando de Maspalomas avanza para volver a su actividad tras pasar siete años en desuso. San Bartolomé de Tirajana sacará a licitación 37 locales para el aprovechamiento económico del recinto, que se adjudicarán mediante concesiones demaniales. Así, empresarios y hosteleros podrán explotar la actividad económica de los puestos, pero el conjunto seguirá siendo de titularidad del Ayuntamiento, que además se encargará de la organización, la conservación y la inspección de este.

En total, saldrán a concurso 21 locales comerciales y de hostelería, pensados para actividades de restauración, comercio y servicios compatibles con el uso propio del mercado municipal. A ellos se suman ocho módulos tipo quiosco, repartidos por las zonas comunes del edificio y preparados para negocios de pequeño formato.

El inmueble contará, además, con una sala polivalente, un espacio multifuncional que podrá acoger actividades comerciales, gastronómicas, culturales, divulgativas, promocionales, de ocio, lúdicas o festivas. La zona administrativa se completa con cinco oficinas situadas en la planta alta, destinadas a labores de gestión, y dos almacenes que servirán de apoyo logístico y auxiliar para el conjunto de actividades del mercado.

Avance de las obras del mercado municipal de Maspalomas. / LP/DLP

Más de 3.300 metros cuadrados para actividad económica

De los 5.137 metros cuadrados de superficie con los que cuenta el mercado, 1.829 metros cuadrados se reservan para zonas comunes, mientras que los otros 3.308 metros cuadrados están destinados a la actividad económica. El objetivo, según recoge la memoria municipal, es que el edificio se convierta en un motor económico para el municipio, que dé salida a negocios de restauración, comercio y servicios y que contribuya a dinamizar el tejido empresarial local y la oferta turística de la zona.

Las obras arrancaron a finales de 2022. Sin embargo, aunque ya están terminadas, no abrirá al menos hasta finales de año.

La puesta en marcha de la licitación llega después de una obra que se ha alargado mucho más de lo previsto. Los trabajos, que incluyeron la demolición de parte de la antigua instalación tras cuatro décadas en funcionamiento, arrancaron a finales de 2022 con un plazo de ejecución de un año. Sin embargo, aunque el mercado ya está terminado, no abrirá al menos hasta finales de año.

La rehabilitación y modernización responde a las nuevas necesidades económicas, comerciales, sociales y turísticas del municipio, por lo que se han llevado a cabo trabajos para incrementar su accesibilidad, funcionalidad, eficiencia energética, sostenibilidad ambiental, seguridad y calidad de las instalaciones. De esta forma, los trabajos incluyen una planta fotovoltaica de autoconsumo, un auditorio para 4.000 personas y un aparcamiento con 282 plazas que incluye puntos de recarga para 15 coches eléctricos.

Concesiones sin privatizar el mercado

El procedimiento se articula mediante concesiones demaniales, es decir, no supone una cesión de la propiedad ni una privatización del mercado, sino que los adjudicatarios utilizan los espacios durante un periodo limitado para desarrollar sus actividades, mientras el Ayuntamiento sigue siendo el titular del edificio.

Quienes finalmente se hagan con alguno de los espacios no solo pagarán un canon por la concesión, sino que también tendrán que utilizar el espacio exclusivamente para la actividad autorizada en su título concesional. También deberán mantener sus locales en adecuadas condiciones de seguridad, limpieza y mantenimiento. A esto se añade la obligación de cumplir en todo momento la normativa aplicable a su actividad, así como de colaborar cuando se lleven a cabo las labores de inspección para comprobar que se cumple lo establecido en las condiciones de la concesión.

El Consistorio, además, ha optado por dividir el procedimiento en lotes independientes para adaptar cada concesión a las características de los diferentes espacios del mercado. La intención es facilitar la participación de un mayor número de operadores y evitar que toda la explotación recaiga en un único negocio. Esta fórmula busca favorecer la presencia de pequeñas y medianas empresas, autónomos, cooperativas y emprendedores, además de la implantación de un modelo de explotación basado en la diversidad, la complementariedad y la especialización de las distintas actividades económicas.

La calidad del proyecto también contará

La licitación tendrá en cuenta no solo la oferta económica, sino también la calidad y viabilidad de los proyectos presentados, su capacidad para diversificar la oferta comercial y gastronómica, la promoción del producto local, la sostenibilidad o la creación de empleo.

El mercado aspira así a convertirse en un referente económico, social y turístico del municipio, que genere nuevas oportunidades empresariales y que contribuya a dinamizar el tejido comercial local.