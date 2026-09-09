El Ayuntamiento de Mogán entrega 100 plantones de atemoya para diversificar la producción agrícola local

La concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán distribuyó 100 plantones de atemoya entre agricultores y agricultoras del municipio, una iniciativa destinada a introducir este cultivo y ampliar las alternativas de producción agrícola local. Un centenar de personas concurrió a la convocatoria, que busca ofrecer nuevas posibilidades al sector primario y favorecer su diversificación.

El concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, señaló que desde su departamento pretenden "ayudar y apoyar al sector primario del municipio" mediante iniciativas que permitan incorporar nuevas opciones de cultivo. En esta línea, el Ayuntamiento ya impulsó campañas anteriores para fomentar la introducción de productos alternativos, entre ellos la piña tropical, el maracuyá, el longan y el mango Ataulfo.

Una alternativa para el campo de Mogán

La atemoya es un fruto híbrido entre la chirimoya y la anona que destaca por su pulpa blanca, dulce y cremosa. Su sabor presenta matices que recuerdan a la piña, la vainilla y la chirimoya. El fruto también presenta una elevada resistencia al calor y la sequía, características que favorecen su adaptación a zonas con condiciones climáticas cálidas.

El Ayuntamiento ha optado en esta ocasión por la variedad Red Israel, reconocida por su productividad y por su buena adaptación a climas cálidos. Los 100 plantones distribuidos permitirán a agricultores del municipio comenzar a experimentar con esta alternativa y valorar su incorporación a la producción agrícola de Mogán.

La iniciativa forma parte de la estrategia municipal para impulsar cultivos diferentes a los tradicionales y ampliar la oferta disponible para el sector primario. La introducción de nuevas variedades busca, además, generar alternativas ante las condiciones climáticas y las necesidades actuales de la agricultura.

Con esta actuación, Agricultura continúa la línea de apoyo a los productores locales mediante la promoción de cultivos alternativos. La atemoya se suma así a otras especies que ya encontraron espacio en anteriores campañas municipales, dentro del objetivo de diversificar la actividad agrícola y reforzar las posibilidades del campo de Mogán.