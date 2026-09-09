Parques energéticos y bioindustriales de Canarias

La lectura de la entrevista realizada al responsable de la confección del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Lucía de Tirajana publicada en LA PROVINCIA el día 30 de agosto pasado me ha traído recuerdos sobre algunos de las propuestas presentadas en el marco de un convenio que en su día tuve suscrito con la Comarca del Sureste de Gran Canaria para la confección de su plan de desarrollo sostenible.

El plan partía de la consideración de los graves problemas asociados a la crisis energética, el cambio climático y las tensiones sociales y políticas que todo ello estaba, y está, generando y que solo podrá agravarse en el futuro.

Desde el punto de vista de la producción de alimentos, especialmente los procedentes de la agricultura, esto supone serias amenazas asociadas al transporte a largas distancias de estos productos generados en zonas cálidas, los problemas del mantenimiento de cultivos en zonas frías y de baja insolación basados en invernaderos iluminados y calefaccionados a partir de recursos energéticos fósiles de costes crecientes y disponibilidad decreciente, la falta de agua de riego, las plagas, etc. Las interrupciones del suministro de estos productos vitales y su encarecimiento no son amenazas, sino una situación segura en cualquier momento.

Desde esta óptica la situación de las Islas Canarias, con una gran población, dependiente de la importación de combustibles fósiles incluyendo los destinados a la producción de agua potable y de alimentos importados adquiridos con los recursos de un único sector, el turismo sometido a fuertes amenazas, pueden devenir en situaciones no solo insostenibles sino realmente catastróficas.

Pero Canarias ante esa situación no está indefensa pues su desarrollo puede y debe apoyarse también en otros pilares como son sus recursos energéticos renovables, la producción de agua potable con estos recursos, el impulso a la producción propia de alimentos, la diversificación de la economía insular con cambios en el actual modelo turístico, la industria, los servicios, etc., con una planificación que integre todos esos recursos de forma armónica entre sí y con el entorno y el medioambiente.

Desde esa visión general se confeccionó el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral de la Comarca del Sureste de Gran Canaria con la estrecha colaboración de alumnos y profesores de la desaparecida Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, con la propuesta de 47 proyectos de fin de carrera de los cuales se confeccionaron 17 y cuyos resultados fueron presentados a los alcaldes de la Comarca en el año 2008. Varios de estos proyectos giraron alrededor de la creación en la comarca de un gran parque energético y bioindustrial.

Este parque se concibió desde la visión de convertirse en un pilar básico del desarrollo sostenible de la Comarca y de la isla de Gran Canaria, con una integración perfecta entre energías renovables, agua potable, agricultura e industria, constituyéndose en un ejemplo a imitar en otros puntos del archipiélago y del exterior.

Y también de la existencia de claras oportunidades: unas internas, las derivadas de reimpulsar el sector primario para equilibrar la economía, crear empleo y disminuir la dependencia de importaciones cada vez más costosas y críticas y de las crecientes dificultades para mantener cultivos en zonas frías y de baja insolación, como es el caso de Europa, mediante invernaderos iluminados y calefaccionados a partir de recursos energéticos fósiles de costes crecientes y disponibilidad decreciente.

Canarias en general y especialmente la Comarca del Sureste por sus excelentes condiciones podía tomar el relevo. En efecto, la Comarca cuenta con valores propios como son sus elevados recursos energéticos, suelo disponible, tecnologías de desalación y de producción agrícola contrastadas y otros recursos importantes como un polígono industrial, un puerto y un centro de investigación en los dos temas cruciales como son las energías renovables y el agua. Y también con otros recursos externos como son los mercados en la isla, la región y la UE y los incentivos económicos y fiscales de los que disfruta Canarias.

El Parque Energético y Bioindustrial de la Comarca del Sureste de Gran Canaria, con una superficie de 476 ha, se concibió con tres grandes áreas: la energética, la bioindustrial y la de servicios. La energética consistía en un parque eólico de 216 MW conjunto con otro solar de 30 MW con todos sus servicios de vías de acceso y sistemas de evacuación de energía y con la colocación de aerogeneradores y placas fotovoltaica optimizado para maximizar la energía renovable de la zona, facilitar su implantación paulatina y convivir con el parque bio industrial.

El área de producción agrícola se basaba en cultivos altamente tecnificados, con atmósfera interior controlada, libre de la intromisión de plagas, con infraestructuras de cierre especialmente diseñadas frente a temporales, con agua desalada a partir exclusivamente de energías renovables y recuperación de las aguas residuales, red telemática etc. El área de servicios se concebía como una zona residencial de trabajadores, empresarios e investigadores, bioclimática y autosuficiente a la que se denominó la tecnópolis del sureste de Gran Canaria.

La financiación de este parque se concebía como pública en sus infraestructuras básicas de suelos, invernaderos, viales, sistemas de evacuación de energía, plantas desaladoras y depuradoras, conducciones de agua, etc., y público privado en cuanto a las instalaciones de los aerogeneradores, placas fotovoltaico y Tecnópolis. La explotación de las propiedades públicas serían encomiendas a empresas privadas, tal como ocurre con la desaladora y depuradora de la Comarca del Sureste de Gran Canaria y las de producción agraria arriendos a los agricultores.

Los impactos directos que este parque bio industrial preveía eran múltiples e importantes: producción de más de 850.000 MWh de electricidad renovable cada año, producción del 100% del agua de riego utilizada a partir del viento y el sol, elevada producción agrícola para consumo interno y exportación, incremento del número de empresas agrícolas y agro industriales y el empleo consecuente de alta cualificación, etc.

Y también eran múltiples los impactos indirectos sobre el medioambiente al disminuir el uso tratamientos químicos, sobre el coste de la cesta de la compra en Gran Canaria al acortar al máximo la cadena producción consumo, la garantía de un suministro de alimentos independiente de los avatares exteriores, el impulso de la industria asociada a la fabricación y mantenimiento de todos sus componentes, la elevación del nivel de cualificación de todo el personal trabajador y la disminución del personal inmigrante poco cualificado. Así mismo, el Parque Bio Industrial se convertiría en un eslabón importante de la ruta turística del desarrollo sostenible de Gran Canaria y un atractor de un turismo que cada vez valora más la sostenibilidad del destino.

Desconozco las propuestas del PGO de Santa Lucía pero creo que lo expuesto debería ser tomado en consideración si este PGO se desea alinear con un Plan Estratégico Holístico e Integral de Desarrollo Sostenible de Gran Canaria y de toda Canarias. Esta propuesta es una de las muchas sobre las que se basa el Plan Canarias 2030, propiciado por la Asociación Foro por una Canarias Sostenible.