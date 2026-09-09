Santa Brígida acoge ‘Isla de Timple’ para abordar la evolución del instrumento canario
El encuentro contará con la participación de expertos como Germán López y David Díaz para analizar la evolución del instrumento y su integración en las nuevas formas musicales actuales
Santa Brígida será la próxima parada de ‘Isla de Timple: alma sonora de Gran Canaria’, un proyecto itinerante dirigido por el timplista Germán López que recorre distintos municipios de la isla para acercar al público la historia, evolución y posibilidades actuales del timple. La iniciativa llegará al municipio los días 11 y 12 de septiembre con una programación que combinará divulgación y música.
La propuesta busca abordar la trayectoria del timple desde su tradición hasta las nuevas formas de interpretación que ha incorporado en las últimas décadas. El proyecto está liderado por Germán López, músico vinculado a la evolución contemporánea del instrumento y a su difusión en diferentes escenarios musicales.
Un encuentro sobre la historia y el futuro del timple
La primera actividad tendrá lugar el 11 de septiembre, a las 19.00 horas, en la Biblioteca Municipal de Santa Brígida, con el encuentro ‘Historia y futuro del timple’.
En esta cita participarán Germán López y David Díaz, quienes analizarán la evolución del instrumento, los desafíos actuales y las posibilidades de desarrollo dentro de la música canaria. El encuentro contará con la colaboración de la Asociación Canaria del Timple.
Un concierto con músicos de distintas generaciones
La programación continuará el 12 de septiembre, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural de la Villa, con el concierto ‘Maridaje’. El espectáculo reunirá a intérpretes de distintas generaciones en una propuesta centrada en el diálogo entre tradición y nuevas formas musicales.
Sobre el escenario estarán Germán López, Augusto Báez, David Díaz y Ana Falcón, con el acompañamiento al piano de Augusto Báez. La actuación mostrará las posibilidades expresivas alcanzadas por el timple y su conexión con otros instrumentos y estilos musicales.
Cultura e identidad insular
La programación forma parte de las iniciativas destinadas a la promoción de la cultura y la identidad de Gran Canaria. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Brígida colabora en esta actividad junto a las líneas de trabajo impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria.
La entrada a las dos propuestas será libre y gratuita hasta completar aforo.
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