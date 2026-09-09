Valsequillo cultiva futuro entre fresas, papas y millo

En una isla donde el turismo concentra gran parte de la atención económica, Valsequillo representa otra realidad igual de valiosa: la del territorio que produce, cuida el paisaje y conserva una forma de vida vinculada a la tierra. Valsequillo de Gran Canaria no es solo un punto en el mapa de las medianías; es un pulmón agrícola que respira al ritmo de las estaciones y del esfuerzo humano.

En este rincón de Gran Canaria, la agricultura y la ganadería no son únicamente una actividad económica: es una forma de habitar el territorio, de relacionarse con el tiempo y de mantener una cultura rural que sigue muy presente en la vida cotidiana.

Quien recorre el municipio descubre senderos, acequias, barrancos, huertas y explotaciones agrícolas y ganaderas integradas en un paisaje donde la mano humana ha dialogado durante generaciones con la pendiente, el agua y el clima. Quien visita este pueblo comprende que cultivar ha sido siempre una forma de resistencia y también de identidad. En muchos hogares, la conversación diaria todavía gira en torno al tiempo, la lluvia, la cosecha o la evolución del cultivo.

Existe en el mundo rural de Valsequillo una forma especial de cercanía. Aquí todavía se pregunta cómo fue la cosecha, si llovió bastante o si la tierra “vino buena” este año. Son conversaciones pequeñas que revelan algo grande: el campo sigue importando porque continúa formando parte de la identidad colectiva.

Visitar Valsequillo es conectar con la naturaleza, con el campo, con las tradiciones y con la gastronomía local

Son señales de una cultura viva, de un sector que ha sabido evolucionar sin romper el hilo invisible que lo une a sus ancestros, logrando un equilibrio admirable entre herencia rural e innovación tecnológica.

La historia agrícola de Valsequillo está escrita con colores que cambian con las estaciones: el blanco de la flor del almendro, el verde de sus pastos y de los cultivos de papas y millo, y por supuesto el rojo intenso de sus fresas, convertidas en el producto principal, referencia insular y emblema local.

Feria fresas Valsequillo. |

Hablar de este municipio es hablar de la fresa. Lo que comenzó hace décadas como un cultivo experimental se ha consolidado como una de las joyas de la economía local. El microclima particular de la zona, con temperaturas suaves y una humedad que acaricia las laderas, otorga a la fresa de Valsequillo un dulzor y una textura difíciles de encontrar en otras latitudes. Pero no es solo el clima; también es la técnica, el conocimiento acumulado y la capacidad de adaptación. Esta modernización ha permitido que el municipio se sitúe como el principal productor de Canarias.

Pero reducir Valsequillo a la fresa sería quedarse en la superficie. La agricultura local mantiene también producciones de papa, millo, hortalizas de temporada, frutales y pequeñas explotaciones diversificadas que ayudan a sostener muchas economías familiares.

El paisaje agrícola del municipio tiene, además, un protagonista emocional: el almendrero. Sus floraciones anuales no solo embellecen las laderas, sino que recuerdan la profunda conexión entre naturaleza y tradición popular. El almendro forma parte de la memoria colectiva de Valsequillo y de una economía histórica en la que cada fruto tenía valor, cada poda tenía sentido y cada cosecha reunía a familias enteras.

Junto al campo, la ganadería continúa aportando identidad y producto de calidad. La elaboración artesanal de quesos es otro de los grandes orgullos locales. No se trata solo de sabor: detrás hay manejo ganadero, selección de leche, técnicas transmitidas entre generaciones y una firme apuesta por diferenciarse a través de la excelencia.

Sin embargo, hablar del campo en 2026 exige realismo. Los agricultores afrontan dificultades conocidas: incremento de costes, escasez de agua, relevo generacional incierto, presión urbanística y mercados donde muchas veces el precio final no refleja el trabajo invertido. También influyen la dureza física del oficio y la exigencia de producir con mayores estándares sanitarios y ambientales.

Aun así, lo más valioso de Valsequillo no aparece en ninguna estadística. Está en su gente. En la agricultora que abre el surco antes de amanecer. En quien revisa una plantación cada tarde “por si acaso”. En el ganadero que conoce a cada animal. En la vecina que regala unas papas nuevas al pasar. En el productor que vende en la feria con orgullo sereno porque sabe lo que costó llenar esa caja.

Nuestras ferias agrícolas atraen cada vez a más público, llegan a venderse miles de kilos de fresas y papas

Las ferias agrícolas del municipio atraen cada vez a más público. No son solo eventos comerciales; son espacios de reconocimiento social hacia quienes producen, de concienciación, de respeto por la tierra y de dignificación para quien la trabaja. En una de las últimas grandes citas locales se vendieron miles de kilos de fresas y papas, demostrando que cuando producto y territorio se encuentran cara a cara, el consumidor responde.

El futuro de Valsequillo probablemente combinará tradición e innovación: una agricultura y una ganadería más tecnificadas, riegos eficientes, comercialización digital, turismo experiencial, producto kilómetro cero y políticas que permitan a las nuevas generaciones desarrollar el oficio con herramientas modernas y atractivas, favoreciendo así el relevo generacional.

Visitar Valsequillo es conectar con la naturaleza, con el campo, con las tradiciones y con la gastronomía local; es, sin duda, una gran experiencia rural.

Porque mientras haya manos sembrando en Valsequillo, no solo crecerán fresas, papas, millo o almendras. Seguirá creciendo algo más importante: una manera noble de entender la vida.