Varlamov, el desarrollador ruso que dejó el frío y las facturas de Polonia para empezar una nueva vida con su familia en Gran Canaria

Hay personas que llegan a Canarias buscando unas vacaciones y otras que encuentran algo más: un lugar donde empezar una nueva etapa. Ese fue el caso de Victor Varlamov, un desarrollador de software ruso que decidió cambiar su vida en Polonia por una nueva experiencia junto a su familia en Gran Canaria.

La historia de Varlamov fue recogida en 2022 por Euronews, a partir de un reportaje de Reuters, dentro de una serie de historias sobre ciudadanos europeos que trasladaron su residencia buscando mejores condiciones de vida tras el aumento del coste energético y la crisis derivada del encarecimiento de las facturas.

Por entonces, Varlamov vivía en Gdansk (Polonia) junto a su mujer, Nataly Ludina, y su hija adolescente. Antes de tomar la decisión, hizo números para comparar el coste de mantener su vida en Polonia con el de instalarse en Canarias.

De Polonia a Gran Canaria: una decisión calculada

El cambio no fue fruto de un impulso. Su trabajo como desarrollador de software le permitía cierta flexibilidad laboral, una circunstancia que abrió la posibilidad de buscar otro lugar donde vivir.

La familia analizó varios factores antes de hacer las maletas: el clima, el precio de la vivienda y, especialmente, el coste de la energía durante los meses más fríos del año.

Según explicó entonces a Reuters, uno de los principales motivos fue el ahorro. Sus cálculos apuntaban a que podía reducir sus gastos alrededor de 250 euros al mes, teniendo en cuenta principalmente la diferencia en alquiler y suministros.

El invierno polaco frente al clima de Canarias

Uno de los grandes cambios para la familia fue pasar de los inviernos de Polonia al clima de Gran Canaria.

Varlamov explicó que en su anterior residencia las facturas energéticas suponían una carga importante durante los meses fríos. En concreto, señaló que podía llegar a pagar unos 200 euros solo en electricidad, mientras que en Canarias estimaba un gasto menor al sumar energía, internet y otros suministros.

Pero la decisión no se basaba únicamente en el dinero.

La posibilidad de disfrutar de temperaturas suaves durante todo el año y llevar una vida más ligada al exterior fue otro de los factores que pesaron en la elección de la isla.

“La realidad superó mis expectativas”

Tras instalarse en Gran Canaria, Varlamov reconoció que la experiencia estaba siendo mejor de lo esperado.

La familia encontró un entorno muy diferente al que dejaba atrás: más horas de luz, un clima estable y una rutina más cercana a la vida al aire libre.

Su caso se convirtió en un ejemplo del cambio que muchos trabajadores remotos comenzaron a plantearse en los últimos años: dejar grandes ciudades europeas o países con inviernos duros para buscar destinos con una combinación de clima, calidad de vida y costes más asumibles.

La historia de Varlamov forma parte de un fenómeno que ha ganado peso en los últimos años: profesionales que ya no dependen de una ubicación concreta para trabajar y que pueden elegir dónde establecerse.

Canarias, y especialmente islas como Gran Canaria, se ha convertido en uno de esos destinos por su conexión internacional, sus temperaturas durante todo el año y su atractivo para trabajadores extranjeros.