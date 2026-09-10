"Es esencial para la supervivencia": La advertencia del Cabildo y COAG sobre el futuro de la producción local en Canarias

El Cabildo de Gran Canaria y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han defendido este jueves la soberanía alimentaria como un elemento estratégico para la sostenibilidad económica, social y territorial de Canarias. El presidente insular, Antonio Morales, y el secretario general de COAG, Andrés Góngora, coincidieron en la necesidad de reforzar las políticas de apoyo al sector primario en un territorio insular y ultraperiférico como el Archipiélago.

Morales destacó que la soberanía alimentaria debe convertirse en una pieza fundamental de las políticas públicas de Canarias por su relación con la lucha contra el cambio climático, la prevención de incendios, la generación de empleo, la diversificación económica y la protección del territorio.

Supervivencia

“Es absolutamente necesario que nos reafirmemos en la voluntad de hacer que la soberanía alimentaria sea un elemento esencial para la supervivencia de una comunidad autónoma como la nuestra”, señaló el presidente del Cabildo.

Representantes agrarios y del Cabildo, en el salón de plenos. / LP / DLP

El dirigente insular subrayó además que el apoyo al sector primario forma parte de una estrategia para preservar la identidad de las islas y favorecer una alimentación más saludable, al tiempo que destacó el papel de a entidad como organización representativa del campo español.

“COAG es una organización clave para el desarrollo del sector primario en España y hemos hablado de la necesidad de seguir profundizando en todos aquellos elementos que nos unen”, afirmó Morales, quien recordó la apuesta del Cabildo por impulsar la agricultura, la ganadería y la soberanía alimentaria como herramientas para garantizar la supervivencia de un territorio insular.

Defensa del Posei y más estabilidad financiera

Por su parte, Andrés Góngora garantizó el respaldo de COAG a las ayudas específicas destinadas al campo y al mar de Canarias a través del POSEI, aunque reclamó que estos instrumentos cuenten con una planificación económica a largo plazo. “Vamos a defender las ayudas al campo y al mar de Canarias a través del POSEI y reclamamos no solo su continuidad, sino un marco financiero plurianual claro que tenga en cuenta las especificidades canarias”, aseguró.

El secretario general de COAG insistió en que la organización mantiene una posición común sobre la necesidad de proteger estos mecanismos de apoyo para un sector que afronta los condicionantes derivados de la insularidad, la lejanía y la dependencia del exterior.

El encuentro, celebrado en la sede del Gobierno insular, contó también con la participación del consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, el director insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alejandro Báez, y representantes de la organización agraria, entre ellos la presidenta de COAG-Canarias, María del Carmen Pérez Castellano.

150.000 profesionales

Tras la reunión institucional, la delegación de COAG mantuvo una jornada de trabajo con la Consejería de Sector Primario en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo, donde se abordaron posibles líneas de colaboración.

La visita incluyó también un recorrido por distintas explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras de Gran Canaria para conocer de primera mano la realidad del sector y sus principales necesidades.

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COAG, fundada en 1977, es una de las principales organizaciones profesionales agrarias de España y representa a más de 150.000 agricultores y ganaderos asociados. En Canarias desarrolla proyectos vinculados a la formación, la asistencia técnica, la protección ambiental y el apoyo a la actividad agraria del Archipiélago.