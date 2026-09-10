La Aldea vive el día grande a la espera del Charco

La tradición y la devoción marcaron este jueves el día grande del municipio, que reunió a vecinos y visitantes en torno a los actos religiosos y a la tradicional romería-ofrenda a San Nicolás de Tolentino. Mientras, el municipio se prepara para los actos del Charco, en el que se esperan como es tradición la visita de miles de personas en uno de los actos que traspasa sus fronteras.

Los actos del día grande comenzaron desde primera hora de la mañana con la diana floreada y la bendición de los panecillos, una de las costumbres más arraigadas de esta celebración. Posteriormente, la iglesia de San Nicolás de Tolentino acogió la eucaristía en honor al patrón, antes de la procesión por las principales calles del casco histórico.

Las autoridades, durante la procesión en honor a San Nicolás / LP / DLP

La imagen de San Nicolás de Tolentino recorrió las calles del municipio acompañada por numerosos vecinos y por las bandas Pasión de La Aldea y Aires de La Aldea, en un trayecto marcado por el ambiente festivo y el fervor de los aldeanos hacia su santo patrón.

Autoridades

La Corporación del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, encabezada por el alcalde, Pedro Suárez, participó en los actos religiosos junto a representantes municipales y miembros de la comunidad. También estuvieron presentes el pregonero de las fiestas, Óliver Saavedra; la reina adulta, María Kimberley De Castro; la infantil, Liah Desireé González; y Miss La Aldea, Martina Herrera.

La jornada contó además con la presencia de representantes de distintas administraciones públicas, entre ellos el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el vicepresidente segundo de la institución insular y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez; y la consejera de Administración Pública y Transparencia, Margarita González.

Junto a ellos asistieron representante de distintos municipios grancanarios, entre otras autoridades.

Barrios

Por la tarde llegó uno de los momentos más esperados de las fiestas: la romería ofrenda a San Nicolás de Tolentino, que partió a las 18 horas desde el Almacén de Los Picos para recorrer las calles del municipio hasta llegar al templo.

Las autoridades, junto a la imagen de San Nicolás, en La Aldea. / LP / DLP

Las carretas y representaciones de los distintos barrios trasladaron hasta el patrón sus presentes y obsequios, en una muestra de participación vecinal y de conservación de las tradiciones. Familias, asociaciones y colectivos volvieron a protagonizar una de las citas con mayor respalda popular del calendario festivo aldeano.

Un momento de la romería de La Aldea. / LP / DLP

La música tradicional acompañó el recorrido en una tarde en la que las calles del municipio se llenaron de vecinos y visitantes para celebrar una jornada que cada año se convierte en un punto de encuentro para la comunidad.

El alcalde, Pedro Suárez, destacó que el día grande de las fiestas «forma parte de la memoria colectiva» del municipio y señaló que estos actos permiten «reencontrarnos con nuestras tradiciones, acompañar a nuestro patrón y compartir con familiares, vecinos y visitantes una jornada que sentimos como muy nuestra».

El regidor también agradeció la participación de los barrios, colectivos y ciudadanos que hicieron posible la celebración, así como el trabajo de los servicios municipales, cuerpos de seguridad, Protección Civil, personal sanitario y voluntarios encargados del desarrollo de los actos.

El Charco

La localidad volverá a vivir este viernes uno de los momentos más esperados de las fiestas, como es la tradicional Pesca de la Lisa, una celebración que cada año congrega a numerosos residentes y visitantes en torno a una costumbre profundamente vinculada a la historia y a las formas de vida de los antiguos pobladores de Canarias.

La actividad tendrá lugar el viernes 11 de septiembre, a partir de las 17 horas, momento en el que el alcalde lanzará el tradicional volador que marcará el inicio de la pesca. A partir de esa señal, las personas participantes se lanzarán al Charco para intentar capturar las lisas con las manos, pudiendo utilizar también los cestos y guelderas.

Por la mañana tendrán lugar los actos tradicionales, que arranca a as 10 de la mañana con la caminata. Y será a las 12 del mediodía cuando tenga lugar el baile en el muelle con la Banda de Agaete, que seguirá con el encuentro de parrandas en el parque Rubén Díaz.

La pesca de la lisa constituye uno de los elementos más singulares de las Fiestas del Charco y mantiene viva la memoria de una antigua técnica de pesca conocida como embarbascada. Esta práctica consistía en utilizar determinadas sustancias vegetales, obtenidas de plantas como el cardón o la tabaiba, para provocar un efecto sedante en los peces y facilitar su captura. Aunque aquella técnica desapareció con el paso del tiempo, la tradición quedó incorporada a las fiestas patronales de La Aldea, convirtiéndose en una celebración popular que ha llegado hasta nuestros días y que forma parte de la identidad cultural del municipio.

Escultura

La participación en la pesca de la Lisa es libre y no requiere inscripción previa, por lo que puede participar cualquier persona, con independencia de su edad o procedencia. De acuerdo con la tradición y con las normas establecidas para la celebración, quienes participen deberán situarse alrededor del Charco y permanecer fuera del agua hasta que se produzca la señal de inicio. Asimismo, deberán acudir con ropa de uso normal, sin trajes típicos ni vestimentas de otras épocas, y respetar en todo momento las indicaciones establecidas por la organización.

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El concurso se desarrollará entre las 17 y las 18 horas. Una vez realizada la captura, las personas participantes deberán dirigirse al punto habilitado junto a la escultura de La Pesa, en la entrada del Parque Rubén Díaz, donde se encontrará el jurado y se procederá al pesaje y medición de las piezas.