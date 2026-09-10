Mogán
El Ayuntamiento de Mogán renovará dos pasarelas en el barranco de Agua la Perra de Puerto Rico
El Ayuntamiento de Mogán destina 125.389 euros a la rehabilitación de dos pasarelas en el barranco de Agua la Perra, dos infraestructuras claves que conectan la zona costera con el núcleo turístico de Puerto Rico
El Ayuntamiento de Mogán rehabilitará dos pasarelas de uso peatonal y rodado situadas en el barranco de Agua La Perra, en Puerto Rico. La actuación cuenta con un presupuesto total de 125.38 euros, de los que 82.904,07 euros aporta el Patronato de Turismo de Gran Canaria y 42.485 euros corresponden a fondos municipales. Las intervenciones se centran en las estructuras de las calles Juan Díaz Domínguez y El Gavilán, que atraviesan perpendicularmente el barranco. Ambos pasos conectan la zona de la playa y el Puerto Deportivo de Puerto Rico con la avenida Joaquín Blanco Torrent y facilitan también el acceso hacia la urbanización de Agua La Perra.
Dos conexiones para peatones y vehículos
Las pasarelas cumplen una doble función en la movilidad de esta parte de Puerto Rico. Sus acerados permiten el paso de peatones, mientras que la calzada sirve para la circulación de vehículos hacia Agua La Perra, por lo que las estructuras forman parte de los desplazamientos cotidianos dentro del núcleo turístico.
Su posición también permite comunicar varios puntos de actividad de la zona, desde la playa y el puerto deportivo hasta la urbanización y la avenida Joaquín Blanco Torrent. Residentes y visitantes utilizan esta ruta de forma continua, según señala el Ayuntamiento al justificar la importancia de la intervención.
El concejal de Obras Públicas, Ernesto Hernández, explica que el estado de las estructuras impulsa la ejecución de estos trabajos. La intervención se sitúa actualmente en fase de licitación, paso previo a la adjudicación y posterior ejecución de las obras.
Sobre los plazos, Ernesto Hernández señala que, una vez concluya el procedimiento administrativo, "se prevé que las obras puedan comenzar en un plazo aproximado de tres o cuatro meses". El calendario queda así condicionado al desarrollo del proceso de contratación actualmente en marcha.
La actuación pretende recuperar las condiciones de estas dos pasarelas y reforzar una conexión que enlaza diferentes áreas de Puerto Rico. La mejora afecta tanto a quienes se desplazan a pie como a los vehículos que circulan entre la zona costera, el puerto deportivo y Agua La Perra.
Más de 125.000 euros entre financiación insular y municipal
La distribución de la financiación permite actuar sobre dos infraestructuras situadas dentro de uno de los núcleos turísticos de Mogán. La rehabilitación se concentra así en una ruta que conecta espacios residenciales, viarios y turísticos y que mantiene un uso continuado por parte de la población y de quienes visitan Puerto Rico.
Una actuación sobre dos puntos estratégicos de Puerto Rico
Las calles Juan Díaz Domínguez y El Gavilán constituyen los dos puntos concretos de intervención. Las estructuras cruzan el barranco de Agua La Perra y sirven de enlace transversal entre la parte próxima al litoral y las vías que dan acceso al interior de esta zona del núcleo.
Con la rehabilitación, el Ayuntamiento centra la actuación en conservar la funcionalidad de estos pasos y mejorar sus condiciones de seguridad. El proyecto refuerza así la comunicación entre el Puerto Deportivo de Puerto Rico, la playa, la avenida Joaquín Blanco Torrent y la urbanización de Agua La Perra, tanto para el tránsito peatonal como para la circulación de vehículos.
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