Bucios, tambores y ramas: así será la Fiesta de Las Marías 2026

Santa María de Guía volverá a escuchar este mes de septiembre el sonido de los bucios, las caracolas y los tambores. La Fiesta de Las Marías regresa con uno de los rituales populares más singulares de Gran Canaria: bajar desde las medianías hasta la ciudad portando ramas para cumplir una promesa que los campesinos realizaron hace más de dos siglos.

El momento central llegará el sábado 19 de septiembre, con la tradicional Bajada de la Rama desde la Montaña de Vergara hasta la Plaza Grande. Al día siguiente, el domingo 20, tendrá lugar la Procesión y Romería en honor a la Virgen de Santa María de Guía, completando un fin de semana marcado por la tradición y el folclore.

Una promesa de 1811 que Guía continúa cumpliendo

Para entender Las Marías hay que remontarse a 1811, cuando una importante plaga de langostas estaba arrasando los campos de la zona.

Según la tradición, los campesinos se reunieron en la Montaña de Vergara durante su camino hacia Guía para pedir ayuda a la Virgen. Mientras realizaban sus ruegos, una enorme nube descargó una intensa lluvia que terminó rápidamente con la plaga.

Los vecinos interpretaron aquel episodio como un milagro y proclamaron el denominado Voto de Vergara: bajar todos los años desde las medianías para visitar a la Virgen en señal de agradecimiento.

Más de 200 años después, aquella promesa continúa siendo el corazón de una fiesta especialmente vinculada al mundo rural de Guía.

Los sonidos que acompañan actualmente la celebración tampoco son casuales. Las caracolas o bucios y los tambores recuerdan los instrumentos y ruidos que antiguamente se utilizaban para intentar ahuyentar las langostas de los cultivos.

El sábado, de la Montaña de Vergara a la Plaza Grande

La jornada del sábado 19 comenzará a las 12:00 horas junto a la fachada de la Iglesia Matriz de Guía con el anuncio de la fiesta, acompañado por el tradicional repique de campanas, caracolas y tambores.

A las 15:30 horas está prevista la salida hacia la Montaña de Vergara desde la avenida Lomo Guillén. Será el prólogo de uno de los momentos más esperados de todo el programa.

A las 17:00 horas comenzará oficialmente la Bajada de la Rama desde la Montaña de Vergara hasta la Plaza Grande.

Vecinos de Montaña Alta y de las medianías recorrerán el camino junto a todas las personas que quieran participar, portando ramas y haciendo sonar caracolas y tambores hasta encontrarse con la imagen de la Virgen.

Durante el recorrido habrá además acompañamiento musical en puntos como El Hospital, la Plaza de San Roque y la Plaza Grande.

La fiesta continuará por la noche. A las 21:30 horas, la Plaza Grande acogerá la XXXIX edición del Festival Folclórico de Las Marías, con la participación de distintas agrupaciones llegadas de Canarias.

La Romería toma las calles el domingo

El domingo 20 comenzará a las 10:30 horas con el paseo de los animales que participarán posteriormente en la Romería por las calles próximas a la Iglesia Matriz.

A las 11:00 horas se celebrará la eucaristía solemne en la Iglesia Matriz de Santa María de Guía, acompañada musicalmente por la Agrupación Folclórica Guadalupe de Moya.

Y al mediodía llegará la otra gran cita del fin de semana.

La Procesión y Romería comenzará a las 12:00 horas, con la participación de carretas, agrupaciones folclóricas, rondallas, parrandas y vecinos vestidos con indumentaria tradicional.

La comitiva recorrerá diferentes calles de Guía hasta llegar a la Iglesia Matriz, donde se encontrará la imagen de la Virgen Santa María de Guía para recibir las ofrendas de los participantes.

Esta romería mantiene una marcada identidad tradicional y es considerada una de las manifestaciones populares más características de las fiestas de Gran Canaria.

Música y parranda para prolongar la celebración

El domingo no terminará con la Romería.

A partir de las 17:00 horas, la Plaza Grande acogerá una Tarde de Parranda, con varias formaciones poniendo música a las horas finales del fin de semana.

A las 19:00 horas está previsto además el tradicional sorteo organizado por los Mayordomos de la Fiesta de Las Marías, con una guitarra española y una bandurria entre los premios anunciados.

La programación comenzará en realidad el viernes 18 de septiembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Hespérides, con el proyecto escénico ‘Embrújame’, de la Agrupación Folclórica Tegueste, una propuesta que recorre la historia de Canarias a través de la música y la tradición.

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Durante tres días, Guía volverá así a transformar una promesa nacida frente a una plaga de langostas en una de sus mayores celebraciones colectivas. Ramas, bucios, tambores y romeros volverán a recorrer el mismo camino que recuerda, generación tras generación, el Voto de Vergara.