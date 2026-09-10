El Cabildo impulsa la recuperación de la Finca El Galeón como espacio educativo y ambiental

La Finca El Galeón, en Santa Brígida, afronta una nueva etapa con un modelo de gestión integral que busca reforzar la conservación del recinto y recuperar su función como espacio educativo, agrícola y ambiental. La actuación se desarrollará mediante un encargo del Cabildo de Gran Canarnia a Gesplan con una duración de 24 meses y una inversión total de 845.652 euros.

Una de las primeras actuaciones previstas será la recuperación del huerto escolar, con el objetivo de reforzar el uso educativo de la finca y acercar al alumnado a los procesos agrícolas y naturales. Los trabajos incluirán la preparación de terrenos, la siembra y plantación de especies agrícolas y frutales, así como la recuperación del sistema de compostaje de los residuos generados en el propio recinto.

El programa educativo permitirá trabajar contenidos relacionados con los ciclos de cultivo, el uso responsable del agua, el compostaje, la biodiversidad y la relación entre agricultura, alimentación y sostenibilidad.

La nueva gestión incorpora además la figura de un educador ambiental, encargado de acompañar las visitas, desarrollar talleres adaptados a distintos niveles educativos y coordinar las actividades con los centros escolares. La previsión inicial contempla atender hasta dos grupos diarios y valorar la incorporación de un segundo profesional durante los periodos de mayor demanda.

Finca El Galeón. / LP/DLP

Una inversión destinada al mantenimiento y la dinamización de la finca

Del presupuesto total asignado, más de 124.000 euros se dedicarán a la gestión agrícola y más de 116.000 euros a visitas y actividades educativas. El resto de la inversión cubrirá labores relacionadas con la gestión ganadera, mantenimiento, limpieza, seguridad y seguimiento técnico del espacio.

El nuevo modelo supone un cambio respecto a una gestión centrada principalmente en el mantenimiento, al avanzar hacia una planificación continuada de las actividades agrícolas, ambientales y educativas. El encargo a Gesplan se realiza tras el acuerdo previo con los sindicatos y permitirá reforzar el trabajo desarrollado por la plantilla de la finca.

Entre las actuaciones previstas figuran mejoras en instalaciones, caminos y senderos, infraestructuras hidráulicas, muros de piedra seca, estanques, aljibes, fuentes, acequias y cantoneras, además de intervenciones para mejorar la accesibilidad de algunas zonas.

La gestión ganadera también contará con un refuerzo específico mediante atención diaria a los animales, mantenimiento de instalaciones, seguimiento de su bienestar y asistencia veterinaria cuando sea necesario.

Agrovoltaica para combinar agricultura y energía solar

La nueva etapa de la Finca El Galeón coincide con la puesta en marcha de un proyecto piloto de agrovoltaica, una iniciativa que permitirá analizar la compatibilidad entre la producción agrícola y la generación de energía solar.

El proyecto incorporará las energías renovables como parte de los contenidos educativos de la finca y permitirá mostrar las posibilidades de combinar innovación tecnológica, agricultura y transición energética.

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Con estas actuaciones, el Cabildo de Gran Canaria busca consolidar progresivamente El Galeón como un espacio dedicado a la agricultura sostenible, la gestión del agua, la biodiversidad, el patrimonio rural, la economía circular y la transición energética, con especial atención a su papel como recurso educativo para escolares y visitantes.