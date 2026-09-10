Más estabilidad para la red eléctrica de Gran Canaria: el Gobierno da luz verde a la línea de 10 kilómetros entre Santa Águeda y El Tablero

El Gobierno de Canarias ha autorizado la ejecución de una nueva línea de transporte eléctrico de 66 kV que unirá las subestaciones de Santa Águeda y El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, una infraestructura promovida por Red Eléctrica de España que busca reforzar la red energética del sur de Gran Canaria. El proyecto, denominado Santa Águeda-El Tablero 2, contempla una conexión de 10,3 kilómetros de longitud, con una combinación de trazado aéreo y subterráneo.

La actuación ha sido declarada de interés general por la Consejería de Transición Ecológica y Energía y se incluye dentro de la planificación estatal de desarrollo de la red de transporte eléctrico para el periodo 2021-2026. Según recoge el decreto de autorizacióon, la nueva infraestructura responde a la necesidad de mejorar la cobertura de la demanda eléctrica y avanzar en la adaptación del sistema energético canario.

Una línea de más de 10 kilómetros entre dos subestaciones

El nuevo tendido contará con 5,233 kilómetros de tramo aéreo y 5,071 kilómetros soterrados. La línea partirá de la subestación de Santa Águeda y finalizará en la instalación eléctrica de El Tablero, conectando ambas infraestructuras estratégicas para el suministro del sur de la isla.

Vista panorámica de El Tablero. / LP/DLP

El recorrido comenzará con un tramo subterráneo dentro del entorno de Santa Águeda hasta alcanzar el primer apoyo, donde pasará a configuración aérea. Posteriormente volverá a discurrir bajo tierra atravesando terrenos agrícolas, caminos, zonas urbanas y distintos viales hasta alcanzar la subestación de destino.

La nueva línea permitirá facilitar la entrada de las renovables

El trazado incluye pasos por zonas como el entorno del ramal que conecta la GC-500 con la GC-1, varias calles del núcleo residencial de El Tablero y el cruce bajo la autovía GC-1. La infraestructura finalizará su recorrido por las calles Chile y Cartago antes de acceder a la subestación de El Tablero.

El proyecto modifica el planeamiento urbanístico afectado

La aprobación de esta infraestructura llega después de un proceso en el que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana planteó discrepancias sobre parte del recorrido previsto. El Consistorio informó desfavorablemente sobre el tramo subterráneo que afecta a suelo urbanizable y urbano, al considerar que impactaba sobre el viario municipal dentro de zonas residenciales y turísticas.

El Ayuntamiento propuso como alternativa que la línea discurriera por suelo rústico, pero el Gobierno autonómico concluye que esa opción no resulta viable conforme a la normativa vigente, ya que el soterramiento de líneas de transporte eléctrico debe cumplir unas condiciones específicas de planificación y ubicación.

Por este motivo, el decreto ordena también la adaptación del planeamiento urbanístico afectado para permitir la ejecución del proyecto en la primera modificación sustancial que se realice.

Una infraestructura clave para las energías renovables

El Gobierno autonómico justifica la urgencia de la actuación por su papel en la mejora del sistema eléctrico insular y por su contribución a una mayor penetración de energías renovables. La nueva conexión forma parte de las infraestructuras consideradas necesarias para avanzar hacia los objetivos de transición energética fijados para Canarias.

En materia ambiental, el proyecto cuenta con informe de impacto ambiental favorable condicionado al cumplimiento de las medidas recogidas en la documentación ambiental y en los informes sectoriales correspondientes. El documento señala que la afección permanente sobre suelo rústico se limitará principalmente a la ocupación necesaria para las cimentaciones y servidumbres de los apoyos eléctricos.

Con esta autorización, Canarias da un nuevo paso para ejecutar una infraestructura considerada estratégica para el futuro energético del sur de Gran Canaria, al reforzar la capacidad de transporte eléctrico entre dos puntos clave del sistema insular.