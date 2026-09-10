La Fiscalía acusa de apropiación indebida a dos exgerentes del centro comercial San Fernando de Maspalomas

La Fiscalía ha solicitado una pena de cuatro años de cárcel por apropiación indebida para quienes fueron el presidente y el secretario de la comunidad de propietarios del centro comercial San Fernando, en San Bartolomé de Tirajana, desde 2012 hasta 2014. Según la acusación, ambos administradores simularon pagos por obras y servicios que nunca se realizaron con el objetivo de quedarse con el dinero de las derramas de los empresarios.

El Ministerio Público sostiene que los dos encausados actuaron de común acuerdo y con ánimo de lucro durante el periodo analizado. El perjuicio económico causado a los comerciantes ascendería a la cuantía de 173.260 euros, que los perjudicados reclaman más de una década después en los tribunales.

Los hechos serán juzgados el próximo martes y miércoles ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en caso de que no se resuelva el primer día con un acuerdo entre las partes. A pesar del tiempo transcurrido, el escrito no comprende la concurrencia de ninguna circunstancia atenuante de dilaciones indebidas y reclama, en cambio, el subtipo agravado.

Los acusados habrían inflado los costes de servicios y trabajos en las zonas comunes para quedarse una parte

La acusación se dirige contra dos empresarios de nacionalidad española y sin antecedentes penales, que responden a las iniciales de J.F.A.Q. y E.C.R. Ambos permanecieron en sus cargos de representantes de los dueños de los establecimientos hasta el 30 de septiembre de 2014. Fue en esa fecha cuando quedaron removidos de sus puestos tras una junta extraordinaria realizada por el quorum de vecinos, como requiere la ley de propiedad horizontal.

Después, asumieron las funciones de presidente y secretaria otros dos comerciantes de la superficie. En los meses sucesivos, y tras comprobar las cuentas y los justificantes de pagos, estos se dieron cuenta de que había un faltante considerable cuya salida no estaba justificada. En ese momento, comenzaron las pesquisas y las investigaciones para dirimir responsabilidades.

Plan concertado

La Fiscalía cree que los gestores previos elaboraron un plan por el cual realizaron cargos a la comunidad por obras y servicios que, en realidad, nunca tuvieron lugar. De igual forma, sostiene esta parte, habrían reflejado cantidades superiores a las realmente generadas por las distintas actuaciones llevadas a cabo en los espacios comunes del centro comercial.

La acusación detalla en su informe numerosas facturas emitidas a nombre de terceros. Entre ellas figuran cargos por trabajos de importes muy diversos, desde cantidades de unos cientos de euros hasta facturas superiores a los 2.000.

Los hechos ocurrieron hace más de una década y los perjudicados piden una indemnización de 173.260 euros

Entre los conceptos relacionados por el Ministerio Público aparecen recibos correspondientes a "varios días extras" y otros por "prestación de servicios". Esta parte mantiene que el dinero procedente de esas operaciones habría sido incorporado, en su lugar, al patrimonio de los acusados, con lo que se habría causado un perjuicio económico a los propietarios.

La actual presidencia de la comunidad reclama las responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse de los hechos investigados, en representación de las víctimas. Las actuaciones que atribuye la Fiscalía a los dos antiguos responsables son consideradas constitutivas de un delito continuado de apropiación indebida. La acusación solicita para cada uno de ellos penas accesorias como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de diez meses, a razón de 12 euros diarios.