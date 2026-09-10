¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

Gran Canaria llega casi a mitad de septiembre con los retazos de las fiestas del Pino de Teror, las del Socorro y la Bajada del Santo Cristo de Telde, pero también con propuestas tan saladas como el International Ocean Film Tour de Maspalomas, o cómo amar el mar a través del cine.

Teror. La villa mariana continúa celebrando las fiestas patronales de la isla con los Tardeos del Pino, esta tarde en el Parque de Sintes a las 19.00 horas con la actuación de Tata Band. A las 20.00, la Plaza de Sintes acoge el 37º Encuentro Teresa de Bolívar con los conciertos de Joaquín Sánchez, Adán Moreno y Katie James. Después, a las 22.30 horas llega la verbena. Ya sábado a las 19.00 horas, II Romería del Timple, con la participación de cientos de timplistas anónimos que desfilarán por la calle Real de Teror a los acordes del popular tema De Tenderete. Este peculiar pasacalles precede al Encuentro Teresa de Bolívar, que comenzará a las 20.00 horas en la Plaza de Sintes con las actuaciones de René Falcón, Marce Bonde, Acaymo Delgado y David el Majorero y Lila Downs. A las 23.00 horas, concierto de Melendiers, tributo a Melendi, y a las 00.30 horas habrá verbena. Ya el domingo, Teror celebra el Día de Las Marías con la eucaristía a las 13.00 horas con homenaje al Colegio de Abogados. Después, verbena del solajero con Los Merengues de los 80-90, Las Ladys del Swing y Star Music. Por la tarde, tras la misa de las 19.00 horas, saldrá la procesión acompañada de la Banda de Teror. Por último, a las 20.30 horas se lanzarán los voladores.

Telde. La Basílica de San Juan Bautista de Telde celebra durante este mes las tradicionales fiestas en honor al Santo Cristo de Telde, que arrancan este viernes a las 19.30 horas con la eucaristía y a las 20.15 horas con la lectura del pregón a cargo de Jorge Luis Martín de la Coba, rector de la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Uno de los momentos más esperados llegará sábado con la Bajada del Santo Cristo. A las 19.00 horas se celebrará la eucaristía, presidida por José María Jiménez Alonso, prior del Monasterio de la Santísima Trinidad de los Benedictinos de Santa Brígida

Tejeda. El municipio cumbrero celebra las fiestas en honor a Nuestra Señora del Socorro que este viernes, a las 20.30 horas, en La Vaguada, ofrece la lectura del pregón a cargo de los pastores y las pastoras del municipio. Ya sábado, Cueva Carnera acoge desde las 10.00 horas la feria de ganado; la plaza del Socorro acoge juegos infantiles a las 17.00 horas y la de La Vaguada, una maratón musical a las 20.45 horas con Tarahore Son 21, Ráfagas de Cumbia, Los Grandes Éxitos de la Cumbia y noche de verbena con Factoría del Swing, Una Más y Furia Joven. Ya el domingo, a las 07.30 horas será la diana floreada con la Banda Isleña y a las 11.00 horas habrá eucaristía y posterior procesión acompañada del coro de voces de Tejeda y la banda del Ejército de Tierra. Por la noche, la Plaza del Socorro acoge una charla a cargo de la cronista Serafina Suárez titulada Compartiendo memorias de nuestra historia: un espacio para el recuerdo.

Valsequillo. La localidad arranca las fiestas de San Miguel con el pregón esta tarde a las 20.30 horas a cargo de María Dolores González. Después, a las 22.00 horas, la Plaza de Tifariti acoge la I Gala de Romeros Mayores, presentada por Victorio Pérez. Sábado por la noche, a las 21.00 horas, la Plaza de Tifariti celebra la Noche del Pureta con música y humor, y después, a las 23.00 horas, habrá música en vivo con el grupo Son de la Isla. El domingo, a partir de las 11.00 horas, la Plaza de Tifariti y la zona peatonal acogen una mañana de chapuzón en familia con juegos de agua y actividades acuáticas, y a las 19.00 horas los niños y jóvenes serán los protagonistas en una gala de Vals Dance ‘26.

San Mateo. Este viernes a las 19.00 horas, la Sala La Caldereta de la Vega inaugura una exposición colectiva de artistas de San Mateo; después, a las 20.30 horas, la Plaza de la Solidaridad acoge la Fiesta de las Tres Décadas con Los Salvapantallas, Señor Natilla, Los 600 y DJ. Ya sábado, a partir de las 16.00 horas, las calles Lourdes, La Feria y la principal acogen la carrera de carretones, y a las 21.00 horas la Plaza de La Solidaridad celebra la elección de la pareja de romeros con actuaciones.

Arucas. El Espacio Cultural La Mutua de Arucas acoge hasta el 28 de septiembre la muestra Cartografías líquidas, con la mirada de cuatro artistas sobre la realidad migratoria. Por otro lado, el municipio norteño acoge desde este viernes hasta el 27 de septiembre una nueva edición de Arucas y el Mar 2026, que tendrá lugar en El Puertillo, Los Charcones y San Andrés. Las actividades programadas tienen como objetivo acercar a la ciudadanía la riqueza natural del litoral de la localidad.

Santa Brígida. La Atalaya celebra las fiestas del Cristo con la misa y la procesión de las antorchas este viernes a partir de las 20.00 horas. Ya sábado, a las 19.00 horas, se celebrará la romería desde la Plaza Mariquita Benítez hasta la de la Iglesia. Después, a partir de las 22.30 horas, tendrá lugar la verbena amenizada por el grupo Luz de Luna en la Plaza Mariquita Benítez. Ya el domingo, a las 12.30 horas, arranca la misa armonizada por la agrupación folclórica La Zarzalera y a las 13.15 horas la procesión, acompañada por la Banda Isleña. De 14.00 a 18.00 horas se celebra el almuerzo popular canario con la colaboración de Alfonso Torres y la animación musical de Acerina Show. La villa también será desde este viernes hasta sábado la próxima parada de Isla de Timple: alma sonora de Gran Canaria, un proyecto itinerante dirigido por el timplista Germán López que acerca al público la historia, la evolución y las posibilidades actuales del timple. A todo ello se suma, este sábado, la ruta teatralizada Doblones para la eternidad, una propuesta en la que la historia, el teatro y el humor se entrelazan a lo largo del recorrido. Comenzará a las 12.00 horas en la Plaza de la Iglesia y estará protagonizada por los actores y actrices de la compañía Burka Teatro, fundada en 1998 y premiada por sus propuestas contemporáneas a partir de textos clásicos y adaptaciones escénicas.

San Bartolomé de Tirajana. El Faro de Maspalomas se convierte este viernes, a partir de las 20.00 horas, en un punto de encuentro para todos los amantes del mar y del cine con el International Ocean Film Tour, una proyección educativa que servirá para descubrir historias, aventuras y la belleza de los océanos a través del cine. Pase gratuito.

Ingenio. Las fiestas del Cochino continúan este viernes con una programación que incluye zumba con Saira Gil, un laberinto con pistolas láser, castillos y, a las 21.30 horas, la actuación de la Metralla de Julio y el grupo Acuarela. El domingo está prevista, de 13.00 a 14.30 horas, la actuación de Savia Nueva mientras se reparte el cochino asado y la paella. Entre las 15.00 y las 17.00 horas llegará la actuación de Paco Guedes para finalizar las fiestas.

Santa María de Guía. La Plaza de San Pedro de La Atalaya acogerá sábado y el domingo la primera Feria Municipal del Coleccionismo y de las Tradiciones Guía Colecciona, una iniciativa que tiene el objetivo de reunir a aficionados, vecinos y visitantes en torno a las colecciones, la cultura popular y el patrimonio local.

Mogán. La Playa El Perchel de Arguineguín volverá a acoger su segunda edición de La Marina Festival desde este viernes hasta el domingo. La cita combinará las actuaciones de los artistas Robin S. y Culture Beat con sesiones de DJ, gastronomía y diferentes propuestas de ocio junto al Atlántico..

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Santa Lucía de Tirajana. El humorista, guionista y actor Joaquín Reyes protagoniza La Verdad este viernes 11 de septiembre a las 20.30 horas en el teatro Víctor Jara de Vecindario. Junto a Reyes subirán al escenario Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pino. La comedia, escrita por el dramaturgo francés Florian Zeller, está dirigida por Juan Carlos Fisher. El texto aborda uno de los temas más controvertidos de las relaciones humanas: las mentiras.