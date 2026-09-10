El inicio de las clases se retrasa en Artenara por obras en el colegio

La ejecución de unas obras retrasa hasta el martes de la semana que viene el inicio de las clases en el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Artenara. El PSOE en la oposición responsabiliza al Ayuntamiento de este contratiempo, por no haber previsto la terminación en los plazos la ejecución de los trabajos para las aulas provisionales.

El miércoles se abrieron las aulas en Gran Canaria. Salvo en el colegio de Artenara. De ahí que el PSOE haya salido al paso para criticar esta situación, manifestado que le "parece muy grave y lamentable que a día de hoy, con el curso retrasado, el Ayuntamiento de Artenara siga sin ponerse en contacto con las familias, ni un solo responsable en la reunión para dar la cara y dar explicaciones a las familias acerca de las obras o pedir disculpas si fuera necesario. No puede dejar sola a la directora ante un problema que es fruto de la mala gestión del Ayuntamiento".

Solicitud

Un portavoz de la consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha señalado que la presentación se llevó a cabo con normalidad, pero que los trabajos continúan en una parte del centro, por lo cual se les solicitó retrasar el inicio de la actividad hasta que se pueda retirar el material de obra y poner a punto las instalaciones.

La actuación consiste en la creación de una zona de sombra en el patio, así como en la impermeabilización de la cubierta del centro para evitar filtraciones.

Los socialistas habían advertido hace unos días que los trabajos habían comenzado el 21 de agosto, por lo que no iban a disponer del tiempo necesario para empezar en condiciones, coincidiendo también que las fiestas en estos días.

"Si bien es cierto que en los últimos días los trabajos han avanzado y el centro está más recogido que hace una semana, cuando la situación era de absoluto desastre, a día de hoy las obras siguen sin terminar", señala. Y advertía de la preocupación del AMPA, "que compartimos plenamente", por "la falta total de información a las familias sobre en qué condiciones entrarán sus hijos e hijas, qué zonas permanecerán acotadas y si se garantizan todas las medidas de seguridad".

Nuevo alumnado

Este periódico intentó sin éxito recabar la opinión de la Alcaldía sobre la situación del colegio público.

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Artenara ha venido sufriendo en las últimas décadas un problema de despoblamiento, que ha tenido su efecto en la baja natalidad, que ha dejado su colegio casi en una situación crítica de continuidad por la falta de alumnos. Esto se ha resuelto en los últimos tiempos con la acogida de niños inmigrantes en el municipio, que ha supuesto un revulsivo poblacional, así como una garantía de continuidad educativa en el propio municipio. De esta forma se evita que los niños se vieran obligados a trasladarse a los pueblos limítrofes para recibir la educación básica.