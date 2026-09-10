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Nace una plataforma para recuperar el cauce del Barranco de Los Cernícalos en Telde y Valsequillo

Vecinos, agricultores y regantes reclaman recuperar el cauce natural del enclave tras los daños provocados por los desprendimientos de la borrasca Therese

Imagen del cauce del barranco con el caudal obstruido

Imagen del cauce del barranco con el caudal obstruido / La Provincia

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Telde

Un grupo de vecinos, regantes, agricultores y personas vinculadas a la defensa del patrimonio natural ha constituido la Plataforma Ciudadana ‘Salvar el Barranco de Los Cernícalos’ para reclamar la recuperación del cauce natural y promover medidas de protección ambiental en este enclave de Gran Canaria.

El colectivo surge ante el deterioro hidrológico y ambiental de un espacio incluido en el Paisaje Protegido de Lomo Magullo y la Reserva Natural Especial de Los Marteles, y la necesidad de coordinar las demandas vecinales para trasladarlas a las administraciones competentes.

Los desprendimientos alteraron el recorrido del agua

El origen de la iniciativa se sitúa en los desprendimientos de tierra, piedras y ramas tras el paso de la borrasca Therese que han interrumpido la circulación continua del agua.

Según el colectivo, esto ha impedido a agricultores y regantes de la Heredad de Aguas del Valle de Los Nueve disponer del caudal necesario para sus cultivos, con el consiguiente riesgo para las cosechas y la actividad agrícola. También señala la dificultad para garantizar el suministro de agua destinado a la ganadería de la zona y el riesgo para los valores naturales del enclave, especialmente la flora y fauna asociadas a sus bosques de galería y saucedas.

Imagen de archivo del Barranco de los Cernícalos, también conocido como Castillo

Imagen de archivo del Barranco de los Cernícalos, también conocido como Castillo / Juan Ramón Rodríguez

Demandas a las administraciones públicas

Entre sus principales reivindicaciones, plantea al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y a los ayuntamientos de Telde y Valsequillo la restitución del cauce natural para recuperar el suministro hídrico, así como medidas de conservación ambiental, mayor vigilancia, la eliminación de especies invasoras y una regulación del acceso de visitantes que contemple, si fuera necesario, un cierre temporal durante los trabajos de restauración.

Entre las propuestas incluidas en su manifiesto fundacional figuran también la recuperación de servicios públicos vinculados al entorno que permanecen fuera de servicio y la creación de un centro interpretativo sobre los valores naturales del espacio.

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