Nueva Canarias reclama abrir con urgencia la almazara municipal de Santa Lucía ante la buena cosecha de aceituna

El Grupo Municipal de Nueva Canarias-Bloque Canarista Frente Amplio reclama al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana la apertura urgente de la almazara municipal ante la temprana y abundante producción de aceituna que, según informa la formación política, presentan este año los olivares del municipio, tanto en la zona de costa como en la medianía.

Desde el grupo municipal explican que ya registraron un escrito dirigido a la Concejalía de Sector Primario para pedir que el Ayuntamiento acelere los trámites necesarios para poner en funcionamiento las instalaciones. Nueva Canarias señala que algunos agricultores y agricultoras ya podrán entregar aceituna para su molienda desde finales de septiembre.

Una campaña que llega tras varios años de pérdidas en las cosechas

Según los datos que expone Nueva Canarias, las últimas campañas registraron una producción muy baja. La formación política apunta que la cosecha de 2024 sufrió una pérdida prácticamente total, de acuerdo con estudios técnicos realizados en fincas del propio municipio.

Desde el grupo municipal atribuyen la mejora de este año a las abundantes lluvias de comienzos de 2026, que, según sus informaciones, favorecieron una floración y un cuajado excepcionales. La formación considera que la precocidad de la cosecha exige una respuesta rápida por parte del Ayuntamiento para evitar que parte de la producción quede sin salida.

Nueva Canarias denuncia falta de trámites públicos para abrir la almazara municipal

Nueva Canarias asegura que, a día de hoy, no figura en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento ni en otros canales públicos ninguna gestión, trámite o iniciativa para poner en marcha la almazara de titularidad municipal. Desde el grupo político también señalan que esta situación puede impedir que la actual campaña genere actividad económica para las familias vinculadas al sector primario de Santa Lucía.

La formación plantea tres actuaciones concretas. La primera consiste en agilizar la tramitación administrativa para adelantar la apertura de la almazara. La segunda pasa por organizar formación para agricultores y agricultoras sobre las normas de uso de las instalaciones y las buenas prácticas necesarias para obtener una aceituna de calidad.

No podemos vivir solo de homenajes. Cuando el campo responde así, el Ayuntamiento tiene que responder también Ramón Leví Ramos — Concejal de Nueva Canarias.

Como tercera medida, Nueva Canarias propone crear una estrategia de promoción del aceite de oliva virgen extra de Santa Lucía de Tirajana y de sus derivados. Desde el grupo municipal consideran que esta campaña puede convertirse en una fuente de ingresos para los productores locales y en una oportunidad para reforzar la actividad del sector primario del municipio.

"No podemos vivir solo de homenajes. Cuando el campo responde así, el Ayuntamiento tiene que responder también. Llevamos varias campañas muy malas y, ahora que hay una cosecha excepcional, no podemos permitir que se pierda por falta de gestión", afirma el concejal de Nueva Canarias Ramón Leví Ramos Sánchez, según recoge la formación política.

Seguimiento a la respuesta del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Desde Nueva Canarias avanzan que mantendrán el seguimiento de la situación de la almazara municipal y que trasladarán a la ciudadanía cualquier actuación que adopte el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

El grupo político considera que la apertura de las instalaciones puede facilitar el aprovechamiento de una campaña especialmente favorable para los olivares del municipio y contribuir a que la producción de aceite genere un retorno económico para los agricultores y agricultoras locales.