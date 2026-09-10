Una ruta teatralizada recorre este sábado la historia de Santa Brígida entre teatro y humor
El Ayuntamiento de Santa Brígida organiza este sábado una ruta teatralizada gratuita a cargo de Burka Teatro para fomentar la participación ciudadana y el conocimiento del patrimonio local
Santa Brígida convierte este sábado, 12 de septiembre, su casco histórico en un escenario al aire libre con la ruta teatralizada "Doblones para la eternidad", una propuesta que une historia, interpretación y humor durante un recorrido por el municipio. La actividad, de acceso gratuito, comienza a las 12:00 horas en la Plaza de la Iglesia.
La iniciativa cuenta con la participación de la compañía Burka Teatro, fundada en 1998 y especializada en propuestas escénicas contemporáneas a partir de textos clásicos y adaptaciones teatrales. El grupo se encarga de acercar al público una experiencia que busca relacionar el patrimonio local con las artes escénicas.
Una propuesta para recorrer el patrimonio desde otra mirada
El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Cultura, dirigida por Avelina Fernández Manrique de Lara, anima a la ciudadanía a participar en esta actividad que plantea una nueva forma de acercarse a los espacios históricos del municipio.
La ruta teatralizada forma parte del programa MARES del Gobierno de Canarias y responde a la intención de sacar el teatro de los escenarios convencionales para trasladarlo directamente a las calles y al encuentro con la población.
Burka Teatro regresa al municipio tras su actuación de 2024
La compañía cuenta con una trayectoria vinculada a diferentes reconocimientos y premios nacionales e internacionales por sus trabajos dentro de las artes escénicas. Su propuesta combina la revisión de textos clásicos con nuevos formatos de representación.
Burka Teatro ya actuó en Santa Brígida en octubre de 2024 con la obra "Romeo y Julieta, los amantes de Verona visitan tu ciudad", una representación que recibió una respuesta positiva por parte del público asistente.
Una actividad cultural abierta a la ciudadanía
Con "Doblones para la eternidad", Santa Brígida incorpora una nueva propuesta a su programación cultural con el objetivo de acercar el teatro al espacio urbano y favorecer la relación entre creación artística, historia local y participación ciudadana.
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