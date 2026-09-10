Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Energía geotérmicaTerremotos en AgaeteMetroguagua en Hoya de la PlataRoberto Herrera TVETiempo en CanariasUD Las PalmasVuelta al cole en CanariasUn coche encima de otro
instagramlinkedin

Una ruta teatralizada recorre este sábado la historia de Santa Brígida entre teatro y humor

El Ayuntamiento de Santa Brígida organiza este sábado una ruta teatralizada gratuita a cargo de Burka Teatro para fomentar la participación ciudadana y el conocimiento del patrimonio local

La historia, el teatro y el humor se entrelazan a lo largo del recorrido por el casco histórico.

La historia, el teatro y el humor se entrelazan a lo largo del recorrido por el casco histórico. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Briseida Viera

Briseida Viera

Santa Brígida convierte este sábado, 12 de septiembre, su casco histórico en un escenario al aire libre con la ruta teatralizada "Doblones para la eternidad", una propuesta que une historia, interpretación y humor durante un recorrido por el municipio. La actividad, de acceso gratuito, comienza a las 12:00 horas en la Plaza de la Iglesia.

La iniciativa cuenta con la participación de la compañía Burka Teatro, fundada en 1998 y especializada en propuestas escénicas contemporáneas a partir de textos clásicos y adaptaciones teatrales. El grupo se encarga de acercar al público una experiencia que busca relacionar el patrimonio local con las artes escénicas.

Una propuesta para recorrer el patrimonio desde otra mirada

El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Cultura, dirigida por Avelina Fernández Manrique de Lara, anima a la ciudadanía a participar en esta actividad que plantea una nueva forma de acercarse a los espacios históricos del municipio.

La ruta teatralizada forma parte del programa MARES del Gobierno de Canarias y responde a la intención de sacar el teatro de los escenarios convencionales para trasladarlo directamente a las calles y al encuentro con la población.

Burka Teatro regresa al municipio tras su actuación de 2024

La compañía cuenta con una trayectoria vinculada a diferentes reconocimientos y premios nacionales e internacionales por sus trabajos dentro de las artes escénicas. Su propuesta combina la revisión de textos clásicos con nuevos formatos de representación.

Burka Teatro ya actuó en Santa Brígida en octubre de 2024 con la obra "Romeo y Julieta, los amantes de Verona visitan tu ciudad", una representación que recibió una respuesta positiva por parte del público asistente.

Noticias relacionadas y más

Una actividad cultural abierta a la ciudadanía

Con "Doblones para la eternidad", Santa Brígida incorpora una nueva propuesta a su programación cultural con el objetivo de acercar el teatro al espacio urbano y favorecer la relación entre creación artística, historia local y participación ciudadana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Quejas por el control multitudinario de la Guardia Civil al borde de un barranco en el acceso a Teror
  2. Anabel Pantoja revela el motivo por el que deja Arguineguín tras siete años en Gran Canaria: 'Quiero luchar por mi familia
  3. Muere el empresario de la construcción Pedro Suárez, fundador de Surhisa, a los 100 años
  4. El antiguo granero de Gran Canaria convertido en restaurante donde disfrutar de carnes a la brasa y cocina canaria
  5. Harry Potter llega a Gran Canaria: el espectáculo mágico que convertirá la isla en Hogwarts por un día
  6. Una adolescente, una familia colombiana y una promesa de hace 40 años: las historias que dejó el Día del Pino
  7. Teror tiene otro camino: la ruta desde Arucas, el entrenamiento de los peregrinos del Norte antes de la romería del Pino
  8. El restaurante de Gran Canaria que conquista con cocina canaria y carnes a la brasa: sus costillas con piña son un imprescindible

Una ruta teatralizada recorre este sábado la historia de Santa Brígida entre teatro y humor

Una ruta teatralizada recorre este sábado la historia de Santa Brígida entre teatro y humor

La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad con el triple de presupuesto

La estación de Metroguagua de Hoya de La Plata da un nuevo paso para convertirse en realidad con el triple de presupuesto

Nueva Canarias reclama abrir con urgencia la almazara municipal de Santa Lucía ante la buena cosecha de aceituna

Nueva Canarias reclama abrir con urgencia la almazara municipal de Santa Lucía ante la buena cosecha de aceituna

El Puerto de Las Palmas recibe a dos de los barcos más extraños del mundo: pueden explorar el subsuelo marino con ondas acústicas

El Puerto de Las Palmas recibe a dos de los barcos más extraños del mundo: pueden explorar el subsuelo marino con ondas acústicas

CC pide paralizar la Metroguagua tras el aumento del coste de Hoya de la Plata

CC pide paralizar la Metroguagua tras el aumento del coste de Hoya de la Plata

Suscríbete por un año a LA PROVINCIA por 39,99 € y una tarjeta regalo de 15 €

La Aldea celebra la Bajada de la Rama y la Feria de Ganado en las Fiestas de San Nicolás de Tolentino

La Aldea celebra la Bajada de la Rama y la Feria de Ganado en las Fiestas de San Nicolás de Tolentino

El mercado de Maspalomas reabrirá con 37 locales comerciales y hosteleros

El mercado de Maspalomas reabrirá con 37 locales comerciales y hosteleros
Tracking Pixel Contents