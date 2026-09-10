¿Por qué se llama así El Secuestro de Teror?

A menos de dos kilómetros del casco histórico de Teror se encuentra El Secuestro, un pequeño barrio residencial entre Los Llanos y El Rincón que ha crecido notablemente en las últimas décadas. Uno de sus lugares más conocidos es el asador que comparte nombre con la zona, un establecimiento que sufrió graves daños durante la borrasca Therese, cuando el terreno cedió y parte del local cayó ladera abajo, aunque logró reabrir poco después en el mismo barrio, a apenas cien metros de su anterior ubicación.

Para conocer la historia del lugar hay que remontarse a su pasado agrícola. El investigador Humberto Pérez recoge una de las primeras referencias documentales conocidas del topónimo en 1874, cuando Pedro Matos Matos vendió una finca de tres fanegas denominada Andén Cumplido y Cercado del Secuestro. La propiedad formaba parte del Cortijo de las Casas Viejas, vinculado al Mayorazgo de Matos, fundado en 1680. Este gran cortijo se extendía desde La Laguna de Valleseco hasta Los Llanos y El Rincón. Mucho antes de identificar al barrio actual, El Secuestro era ya el nombre de estos terrenos.

La explicación más probable está en el reparto del agua, un recurso escaso y especialmente valioso para la agricultura de la isla. En la zona funcionaba el Heredamiento de Los Llanos, y su manera de administrar el caudal podría explicar por qué el lugar comenzó a conocerse como El Secuestro.

El secuestro de aguas

El secuestro de aguas era un mecanismo al que recurrían los heredamientos para obtener dinero cuando tenían que afrontar un gasto extraordinario, como reparar una acequia, abrir un pozo, realizar una obra hidráulica o costear un pleito.

Los heredamientos estaban formados por propietarios que compartían un manantial o un determinado caudal. El agua se repartía por turnos: cada heredero podía utilizarla durante unas horas o unos días concretos dentro de un ciclo denominado dula. Si la entidad necesitaba fondos, podía retirar temporalmente a sus miembros una parte proporcional de esos turnos. Ese tiempo de uso se subastaba después y el dinero recaudado servía para pagar los gastos comunes.

La palabra «secuestro» hacía referencia a esa práctica de retirada temporal. El término tenía entonces un sentido jurídico más amplio que el que hoy asociamos habitualmente con la palabra. Procedía del latín sequestrare, con el significado de «poner en depósito» o «separar». En el ámbito jurídico se aplicaba a aquellos casos en los que un bien quedaba apartado provisionalmente de su titular para ser administrado con una finalidad concreta.

En el caso del agua, lo que quedaba temporalmente apartado no era el caudal en sí, sino el derecho de cada propietario a disponer de su turno dentro del reparto. Cuando se resolvía la necesidad que había provocado el secuestro, los heredamientos recuperaban el sistema habitual de dulas.

Este procedimiento pudo dar nombre primero a aquellos terrenos y, más tarde, al barrio.