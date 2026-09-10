El Tribunal Superior de Madrid abre la vía judicial de Gáldar para recuperar 15 millones de fondos europeos

La batalla judicial de Gáldar por los 15 millones de euros de fondos Feder ha dado su primer paso en los tribunales. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la resolución de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda que dejó fuera al municipio de la convocatoria EDIL.

El tribunal madrileño ha requerido al Ministerio para que aporte en un plazo de 20 días el expediente administrativo completo, incluyendo las actas de valoración de los proyectos presentados, una documentación que, según el Consistorio, no fue facilitada durante la tramitación del procedimiento pese a las alegaciones y recursos planteados por la administración local.

Oscurantismo

Además, el TSJM ha acordado suspender el plazo para la formalización definitiva de la demanda hasta que el Ministerio entregue toda la documentación solicitada. De esta forma, el Ayuntamiento podrá plantear su recurso con acceso a la información sobre la evaluación realizada por la comisión encargada de valorar las propuestas.

El Consistorio sostiene que hasta ahora «no hay constancia sobre la evaluación técnica que nos dejó fuera» de la convocatoria, motivo por el que reclamó conocer las actas de valoración tanto de su proyecto como de las iniciativas que sí obtuvieron financiación.

El primer teniente de alcalde de Gáldar, Julio Mateo Castillo, señaló que el tribunal «da la razón» al Ayuntamiento al exigir la aportación de esta documentación por parte de la Dirección General de Fondos Europeos.

¿Y qué pasó?

El procedimiento judicial se dirige contra la decisión del Ministerio de excluir a Gáldar de la convocatoria Feder-Edil, que suponía para el municipio una asignación de 15 millones de euros para desarrollar diferentes actuaciones financiadas con fondos europeos.

El Ayuntamiento recuerda que en los últimos años ha gestionado cerca de 20 millones de euros procedentes de distintas convocatorias europeas, pero considera que esta ayuda tenía una relevancia especial por su cuantía y por el impacto previsto de los proyectos presentados.

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Con la admisión del recurso, Gáldar busca ahora que la Justicia determine si el procedimiento de valoración se ajustó a las garantías exigidas y reclama acceder a toda la información necesaria para defender su candidatura.