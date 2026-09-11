Agaete recupera Las Charcas como pulmón de ocio, turismo, deporte y de encuentro en El Valle

El Valle de Agaete cuenta desde este viernes con un nuevo espacio público tras la inauguración del Parque de Las Charcas, una actuación que ha convertido el antiguo campo de fútbol en una zona de ocio, descanso y encuentro para vecinos y visitantes. El proyecto, desarrollado en dos fases, ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros, con financiación del Cabildo, el Ayuntamiento de Agaete y el Gobierno de Canarias, y pretende convertirse en un nuevo atractivo turístico y deportivo, para lo cual contará con una cafetería y un centro de interpretación de Tamadaba.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, inauguró la nueva infraestructura junto al consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, y la alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy, en un acto que puso en valor la recuperación de un espacio ligado durante décadas a la memoria del Valle.

7.000 metros

La primera fase de la actuación fue financiada por la institución insular a través del Plan de Cooperación Institucional 2022-2023, con una inversión de 488.896 euros. Estos trabajos permitieron preparar la superficie sobre la que se asienta el parque, con 7.000 metros cuadrados, mediante movimientos de tierra, adecuación del terreno, actuaciones sobre el cauce del barranco, creación de viales y aparcamiento.

Vista del Parque de Las Charcas, con el macizo de Tamadaba al fondo. / LP / DLP

Además, esta primera intervención incluyó la ejecución de muros de contención, canalizaciones, drenajes, pavimentos, jardinería y las redes generales de riego y saneamiento necesarias para el desarrollo posterior del espacio.

Los redactores del proyecto constaban que «las áreas limítrofes entre el campo y la ciudad han sido de siempre áreas donde se ha descuidado los equipamientos y los espacios libres». Sin embargo, esta zona tiene un gran potencial, ya que el cambio de modelo turístico en su entorno se ha ido enfocando hacia el turismo rural y de naturaleza. Dentro de El Valle de Agaete se localizan las fincas de producción de café", por lo que el Parque supone un nuevo atractivo.

Dos fases

La segunda fase, ejecutada con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) municipal de Agaete, financiado al 50% por el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, permitió completar la transformación del recinto con una inversión aproximada de 400.000 euros.

El resultado es un parque pensado para distintos usos y edades, con áreas de descanso, espacios de encuentro, aseos, una cafetería cuya gestión saldrá próximamente a licitación y un centro de interpretación del Parque Natural de Tamadaba, reforzando la conexión del enclave con el entorno natural y con los senderistas que recorren la zona.

Parque de Los Chorros del Valle de Agaete. / LP / DLP

Morales destacó durante la inauguración que el proyecto responde al objetivo del Cabildo de favorecer el equilibrio territorial mediante actuaciones en los 21 municipios de la isla. “Hoy inauguramos en el Valle de Agaete una obra que recupera un espacio muy vinculado a sus vecinos y lo convierte en un nuevo lugar para el ocio, el encuentro y el disfrute”, señaló.

Recuerdos para los futboleros

La alcaldesa de Agaete subrayó el valor sentimental del lugar para los habitantes del Valle, al recordar que el antiguo campo de fútbol fue durante generaciones un punto de referencia para niños y jóvenes del municipio. “Este espacio se convierte ahora en un lugar para disfrutar desde los mayores hasta los más pequeños y también para los senderistas que recorren las faldas de Tamadaba”, afirmó.

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La reforma de Las Charcas culmina así un proyecto destinado a recuperar un espacio con gran arraigo vecinal y adaptarlo a nuevos usos públicos, al tiempo que mejora la integración paisajística, la protección del entorno del barranco y los accesos a las viviendas próximas.