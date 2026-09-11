El Cabildo propone derivar las visitas tuteladas a Telde y Vecindario para reducir las listas de espera

El Cabildo de Gran Canaria ha propuesto concentrar en Telde y Vecindario una parte de las visitas tuteladas para reducir las largas listas de espera en la zona norte, que acumula retrasos de hasta diez meses para que los hijos de parejas separadas puedan volver a ver a su progenitor después de que un juez acuerde la aplicación de este régimen. La medida planteada de forma provisional implicaría un desplazamiento para los usuarios del servicio hasta que se refuerce el punto de encuentro familiar de Vegueta.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que fue quien alertó de la situación a la corporación insular, ve insuficiente la adopción de esta medida. "La derivación a otros municipios de la Isla no parece constituir una solución adecuada, ni siquiera con carácter temporal, sin una previa y efectiva coordinación interadministrativa", advertía la Sala de Gobierno en su último pleno.

En cuanto a los ratios de los centros, el de Las Palmas de Gran Canaria concentra 3,6 casos por técnico frente a los 2,5 de Santa Lucía de Tirajana, si bien en el primer caso los empleados prestan servicio durante seis días a la semana frente a los cuatro del segundo.

Acumulación de asuntos

En Telde la carga de trabajo es inferior, con 0,2 casos por trabajador, pero se trata de un punto de encuentro especializado en violencia de género. Los jueces señalan que el Cabildo, antes de aplicar esta opción, debería identificar qué parte de los casos en lista de espera en la capital serían susceptibles de la derivación a dicho recurso.

Los titulares de familia comunicaron en enero los problemas por la acumulación de asuntos en el centro de Vegueta a la Consejería de Políticas Sociales, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad. Exponían que un tiempo de respuesta razonable, sin ser óptimo, sería de tres meses, lo que se consiguió en algún momento histórico.

El TSJC rechaza la solución, que supondría un desplazamiento para los usuarios, y exige la dotación de más medios

El punto de encuentro atribuye la demora a la dificultad para modificar regímenes de visitas, que no se desvinculen casos en los que el recurso del centro resulta innecesario o ineficaz, las causas penales pendientes del progenitor hacia el menor y el elevado volumen de asuntos procedentes de varios partidos judiciales. Sin embargo, los magistrados consideran que el problema radica fundamentalmente en la falta de medios.

La corporación insular respondió con un informe que ha sido analizado de nuevo por el TSJC. En el mismo, admite que existe un "retraso importante" en el inicio de las visitas tuteladas, pero precisa que no es uniforme para todos los casos.

Casos en espera

La Consejería habla de demoras en la adopción de resoluciones judiciales por parte de algunos órganos para modificar el tipo de visitas, pese a lograrse una normalización en la relación entre el progenitor y su hijo gracias a la mediación de los técnicos. En concreto, informa que hay cinco casos en espera, con retrasos que van desde cinco meses hasta dos años y medio.

Por otro lado, indica que hay un número creciente de procedimientos en los que se tramita una causa penal contra uno de los progenitores, lo que impide formular propuestas y avanzar en los regímenes de visitas hasta que no se resuelvan. Tienen registrados dos asuntos pendientes en este sentido.

La corporación insular achaca al Gobierno de Canarias la competencia para abrir nuevos puntos de encuentro familiar

El Cabildo asegura que no es posible ampliar la plantilla por "limitación normativa en la tasa de reposición y procesos selectivos largos". El equipo actual está compuesto por ocho educadores, un trabajador social y una psicóloga.

Además, el espacio "es limitado", según reconoce la propia institución. El punto de encuentro familiar de Vegueta cuenta con tres salas destinadas al trabajo específico con los menores o familiares y dos despachos para trabajo administrativo, sin que se cuente con estancias disponibles para la atención simultánea de un mayor número de casos.

Una carga superior al resto de la Isla

De la misma forma, el servicio atiende procedimientos derivados por juzgados de los partidos judiciales de Guía, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana, lo que supone una carga muy superior al resto de la Isla.

En ello también influye la elevada demanda de valoraciones psicosociales, que no ha podido extenderse con mayor celeridad pese a la externalización parcial del servicio. Los tiempos de espera, en estos asuntos, se sitúan entre un año y año y medio.

Apertura de nuevos centros

La Consejería reclama la emisión de un estudio de viabilidad por parte del Gobierno de Canarias, la institución competente para la creación de nuevos centros. Tacha de necesaria esta medida tanto en la capital como en la zona norte de la Isla para distribuir la carga de las derivaciones.

El TSJC considera que la circunstancia de que el punto de encuentro de Vegueta sea financiado de forma íntegra con fondos propios del Cabildo, sin aportación autonómica, incide de forma directa en la disponibilidad de medios para la prestación del servicio. Y apela a la colaboración del Ejecutivo regional, así como del Ayuntamiento de la capital, "dada la naturaleza del servicio y su directa vinculación con el interés superior de las personas menores de edad".