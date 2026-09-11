La cafetería del norte de Gran Canaria que triunfa con sus brunch y meriendas: un rincón que merece una visita en la isla
Un establecimiento acogedor donde disfrutar sus elaboraciones sin prisas
Las cafeterías están en auge, cada vez son las personas que eligen pasar las tardes o las mañanas de trabajo o estudio en estos espacios, aprovechando el tiempo mientras disfrutan de cafés de especialidad, acompañados de algo dulce o salado.
La cafetería Limón y Miel se ha convertido en un lugar idílico para quienes buscan desconectar mientras prueban productos de calidad en un entorno acogedor y tranquilo.
Brunch o merienda
La cafetería Limón y Miel se ha consolidado como un lugar perfecto para los amantes del brunch y las meriendas, ya que cuenta con una gran variedad de opciones que se adaptan a todos los gustos.
Puedes desayunar un café o elegir uno de los once zumos saludables que se ofrecen en carta, acompañados de diferentes opciones dulces o saladas.
Para el brunch, se puede optar por una de sus combinaciones saladas y acompañarla con cookies de distintos sabores, crepes o tortitas, todo ello, se puede personalizar añadiendo toppings por 0,50 euros.
Este establecimiento es ideal para disfrutar con amigos o en familia, con elaboraciones de calidad que se adaptan a todos los gustos.
Especialidades de la casa
La cafetería cuenta con bocadillos elaborados con pan brioche o rústico, que son la especialidad de la casa y una de las opciones más demandadas por los clientes:
- Brioche ahumado: crema de pollo desmenuzado con mayonesa ahumada, bacon en polvo, tomate, pepinillo encurtido y queso ahumado (4,40 €)
- Brioche vegetal italiano: mayonesa de pesto, mozzarella, tomate Cherry natural o confitado, tomate seco, albahaca, huevo y aguacate (4,70 €)
- Rústico de pollo: champiñones, cebolla caramelizada, rúcula, queso parmesano, tomate seco y mayonesa trufada (5 €)
- Rústico de mozzarella: tomate seco, tomate cherry, cebolla encurtida, pesto y espinacas (5 €)
- Brioche de pata: rúcula, aguacate, bacon, cebolla crujiente y salsa de la casa (4,40 €)
- Rústico o focaccia mortadela: crema de stracciatella, pesto verde, mortadela italiana y pistacho (4,40 €)
- Brioche Ibérico: ibérico, pesto, mozzarella y rúcula (4,40 €)
Además, el local ofrece otras opciones saladas como pulgas, bocatas, sandwiches, brioches y croissants. También disponen de pan de espelta y miel, de millo y sin gluten (+ 2 €), perfectos para combinar con sus tostas o elaboraciones saladas.
Horario y ubicación
La cafetería Limón y Miel se encuentra en la calle Luján Pérez, 9, en Santa María de Guía de Gran Canaria (La Atalaya). Su ubicación lo convierte en una parada ideal para los vecinos y turistas que busquen disfrutar de un desayuno o merienda con una gran variedad de opciones.
El establecimiento abre sus puertas de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00, y por la tarde de 16:30 a 20:00 horas. Los sábados y domingos reducen su horario laboral, de 9:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 horas
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