"El Charco es mi vida, y si no puedo ir, que me lleven en silla de ruedas": Mamina, 95 años y seis operaciones de cáncer

No importa lo lejos que esté La Aldea de San Nicolás. Cuando llega septiembre, el camino de vuelta parece más corto. Regresan desde otros barrios, desde otras islas o incluso desde otros países para reencontrarse con una tradición que forma parte de la memoria de Gran Canaria. Porque la Fiesta del Charco se vive con las familias que preparan sus cestas, en los niños que aprenden de sus mayores y en quienes vuelven cada año para sentir que, por un día, todo vuelve a estar como antes.

"Todos los años, es mi vida. Es mi vida el venir al Charco"

A sus 95 años, camino de cumplir los 96, Dominga ya no responde por ese nombre. En La Aldea de San Nicolás todos la conocen como Mamina. Basta escucharla hablar unos segundos para entender que el Charco no es para ella una fiesta, sino una parte de su propia vida. "Todos los años, es mi vida. Es mi vida el venir al Charco", cuenta emocionada nada más salir del agua con su vestido de flores escurriendo agua. Para Mamina, esta jornada es mucho más que una tradición. "Para mí hoy es la fiesta mayor".

Ni siquiera las seis operaciones a causa del cáncer han conseguido apartarla de su cita con el Charco. "Él no puede conmigo", dice al hablar de la enfermedad. Su fuerza, explica, está en la gente que tiene alrededor. "Mientras yo tenga a mis niños a pie mío, qué más le pido a la vida".

Su entusiasmo no entiende de edad ni de límites. Tiene claro que volverá siempre que pueda. "Para el año que viene vuelvo otra vez, si Dios quiere", asegura con una sonrisa mientras va de la mano de sus dos niños, como les dice ella, llamados Pedro y Antonio. Mamina tiene claro que cuando no pueda venir al charco, sus hijas deben buscarle el agua con una garrafa y llevársela hasta casa. "Y si no, que cojan una silla de ruedas, me sienten en ella y me metan en el Charco". afirmó.

Fiesta del Charco de La Aldea de San Nicolás / José Carlos Guerra / LPR

El 11 de septiembre, una fecha ineludible

Horas antes de que Mamina se bañase en el charco, el paseo situado a espaldas de la playa ya tenía banda sonora. Allí apareció una de esas familias que mantienen viva la esencia de la fiesta y que ellos mismos se autodefinieron como una "familia parrandera". Leo, de nueve años, tocaba su timple acompañado por su madre, mientras que su primo Noah, un año mayor, ponía la voz cantando una seguidilla que rompía la calma de las primeras horas del día. Música y familia se mezclaban antes de que comenzara el momento más esperado: el salto al charco.

Leo llegaba además con todo preparado para cumplir con el ritual. "Venimos súper preparados, con la cesta, los serones y vamos a coger el pescado más grande", explicaba con la ilusión de quien ha aprendido que el Charco no es solo una fiesta, sino una forma de pertenecer a La Aldea de San Nicolás. Aunque viven en la capital, tienen marcado en el calendario el 11 de septiembre como fecha ineludible. Así tantos otros aldeanos que regresan cada año, la distancia no pesa cuando llega el momento de las fiestas.

Briseida Viera

Unos pasos más allá, se encuentra Olga Dámaso, conocida por muchos como Agustina, que espera orgullosa la llegada de la Banda de Agaete bajo la sombra de los árboles. Quedaban apenas minutos para que comenzara el pasacalles que precede el charco. "Soy de aquí, mi niña, de La Aldea de pura cepa", explica Agustina con orgullo. Nacida y criada en La Aldea, trabajó en el municipio y, aunque la vida la llevó durante un tiempo a Las Palmas, donde se casó, terminó regresando al lugar que siempre sintió como suyo: "Es la aldea de mis amores". Y tiene claro, pese a sus años, que seguirá formando parte de la fiesta mientras pueda: "Seguiré viniendo mientras tenga un poquito de tino; cuando no tenga tino que me dejen arrinconada".

"No es cuestión de unas fiestas, es cuestión de sentimientos"

Con la llegada de la Banda de Agaete, la mañana empezó a caminar al ritmo de la música. Vecinos y visitantes avanzaban entre canciones y bailes rumbo al muelle de la playa. Entre ellos estaba Juan Dámaso, uno de los muchos aldeanos que mantiene viva una de las imágenes más reconocibles de la fiesta: el terno.

Vestido con traje y corbata, Juan explica que su traje no es un simple disfraz ni una forma de llamar la atención, sino una parte de la memoria del pueblo. "Yo soy aldeano", afirma. Para él, ponerse el terno significa conectar con quienes estuvieron antes: "Cuando vengo a esta fiesta no es por beber copas, es por la emoción de mis antepasados, de mis abuelos".

Según relata, esta vestimenta tiene su origen en una antigua tradición ligada al campo y a la necesidad de agua para las cosechas. Los aldeanos acudían al Charco con sus mejores galas como una forma de pedir que llegaran las lluvias que permitieran sacar adelante las plantaciones de tomate, uno de los motores históricos de la economía del municipio.

Por eso, para Juan, el valor del terno está en lo que representa. "No es cuestión de unas fiestas, es cuestión de sentimientos", explica. El vecino concluye diciendo que: "No confundamos lo que es el sentimiento con las juergas. Nunca. Estas son tradiciones que llevamos de nuestros antepasados y tenemos que respetarlas siempre".

Una fiesta sin fronteras, de Tenerife a Polonia

Las horas pasaron y en torno al parque Rubén Díaz, cerca del charco, las familias comenzaban a juntarse para compartir un rato entre comida y música. En un banco estaban Mateusz y Martina, polacos, que conocieron el lugar por las redes sociales y no dudaron ni un segundo en acudir a la Fiesta. "Hemos venido a Gran Canaria para hacer un voluntariado y la isla nos gusta mucho", chapurreaban en español mientras veían atónitos a la gente, que cantaban y bailaban alrededor de las mesas.

De la misma forma pasó con la isla vecina, Tenerife. Cerca de ellos estaba "una chicharrera" tal y como se definió, que cada año cruza el charco, y nunca mejor dicho, para disfrutar de "su familia aldeana". "Mi padre es aldeano y llevo viniendo desde chiquitita", decía emocionada. Además, está tratando de inculcarle la tradición a su adolescente hija de 15 años, quien la acompaña en la celebración. "Mañana me voy a Tenerife con las pilas recargadas y hasta el año que viene", concluyó.

Briseida Viera

Entre cantos y comilonas, la Banda de Agaete volvía a escucharse a lo lejos, y eso solo significaba una cosa, llega el momento más esperado, el volador. La gente comenzaba a acercarse al borde para que desde que dieran las cinco, lanzarse sin pensarlo a intentar pescar la lisa, el famoso pescado por el que los aldeanos luchan en el agua.

Cinco menos cuarto, las piedras resonando en las manos de quienes las chocaban entre sí y un divertido 'hola Don Pepito' de borde a borde del charco era la melodía que inundaba el ambiente antes de que sonase el volador. Cada vez se escuchaba más cerca la Banda, y los que ya estaban preparados para tirarse al agua amenazaban con hacerlo antes de tiempo.

Allí, en el borde del charco, había una niña de apenas meses que esperaba en los brazos de su madre el sonido del volador. "Es su primer charco, pero se lo está pasando increíble", afirmó su padre. Al final, esa es la magia del Charco, mayores como Mamina nunca se han perdido la fiesta, y otros, que ni en pie aún pueden mantenerse, disfrutan de su primera vez en brazos, que seguro no será la última.