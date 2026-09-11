Comienza en Artenara la campaña 'Conocer para Conservar' con el objetivo de proteger la flora amenazada de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria, a través del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo, ha puesto en marcha en Artenara la campaña ‘Conocer para Conservar’, una iniciativa destinada a acercar a la ciudadanía el valor de la flora insular y los trabajos que se desarrollan para proteger las especies amenazadas. La propuesta incluye una exposición itinerante, charlas divulgativas y rutas interpretativas que recorrerán siete municipios de la isla hasta diciembre.

La campaña pretende mostrar la importancia de los ecosistemas de Gran Canaria y explicar las principales amenazas que afectan a algunas especies endémicas, además de dar a conocer las actuaciones científicas y técnicas que se llevan a cabo dentro del Programa de Conservación de Especies Amenazadas coordinado por el Jardín Botánico Canario.

Una iniciativa para acercar la conservación a la ciudadanía

El programa busca que la población conozca los espacios naturales donde habitan estas especies, comprenda la fragilidad de los ecosistemas insulares y adopte prácticas que contribuyan a reducir los impactos sobre la biodiversidad. Entre sus objetivos figura la difusión del valor ecológico de las especies protegidas y la información sobre los factores que condicionan su conservación.

Exposición de tótems 'Conocer para Conservar' en Artenara. / LP/DLP

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó que la flora de la isla cuenta con un valor singular y señaló la necesidad de impulsar acciones para conocer, proteger y recuperar especies y ecosistemas que lo requieran. También incidió en la importancia de la participación ciudadana en estas labores de conservación.

Por su parte, el director del Jardín Botánico Canario, Juli Caujapé-Castells, explicó que la campaña refleja el trabajo de investigación desarrollado por los diferentes departamentos del centro para preservar las especies de flora más amenazadas, en coordinación con el Servicio de Biodiversidad y con la colaboración de la población.

Seguimiento de especies y recuperación de hábitats

Las actuaciones vinculadas al Programa de Conservación de Especies Amenazadas incluyen el seguimiento de poblaciones, la conservación de semillas, la producción de plantas en vivero, el refuerzo y reintroducción de especies, la recuperación de hábitats y el control de amenazas como las especies invasoras y los herbívoros introducidos.

La exposición recorrerá Artenara, Gáldar, Agaete, Agüimes, San Bartolomé de Tirajana, Ingenio y Mogán entre septiembre y diciembre, acompañada de actividades divulgativas y rutas por distintos espacios naturales protegidos para mostrar las especies más representativas y los lugares donde se desarrollan.

Artenara como punto de partida por su riqueza natural

El municipio de Artenara ha sido elegido como inicio de la campaña por su relevancia ambiental, al albergar espacios como el Parque Rural del Nublo, el Paisaje Protegido de Las Cumbres y el Parque Natural de Tamadaba, territorios con una elevada diversidad de especies y numerosos endemismos de Gran Canaria.

Dentro de las actividades previstas, el próximo 17 de septiembre se celebrará una charla divulgativa en el Centro Cultural de Artenara, con entrada libre hasta completar aforo. Posteriormente, el 19 de septiembre, se desarrollará una ruta interpretativa por Tamadaba para conocer el hábitat de especies incluidas en la campaña, como la magarza de Guayedra y la mosquera de Tamadaba.

La muestra permanecerá en Artenara del 1 al 13 de septiembre y continuará su recorrido por Gáldar del 14 al 27 de septiembre; Agaete del 28 de septiembre al 11 de octubre; Agüimes del 12 al 25 de octubre; San Bartolomé de Tirajana del 26 de octubre al 8 de noviembre; Ingenio del 9 al 22 de noviembre; y Mogán del 23 de noviembre al 6 de diciembre.

Las personas interesadas en participar en las rutas y actividades pueden realizar la inscripción a través de los canales oficiales del Jardín Botánico Canario y del Cabildo de Gran Canaria.