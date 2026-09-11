Conmemoración del bicentenario del Aluvión de 1826 sobre Canarias

El temporal de San Florencio, tormenta o aluvión de San Florencio fue un acontecimiento que asoló a Canarias con gran intensidad los días 7 y 8 de noviembre de 1826, estando aún por dilucidar muchas de sus consecuencias e impactos sobre el transcurso de la vida cotidiana de los canarios de aquellos años.

Estas luctuosas jornadas, en las que los aspectos negativos de la naturaleza se desataron sobre las islas, son conocidas, principalmente, por una de las fuertes riadas generadas por las intensas lluvias, que arrastró al mar la primitiva imagen de la Virgen de Candelaria, destruyendo su ermita y parte del convento dominico adyacente a esta.

Aquel desastre natural dejó a su paso una cifra aún indeterminada de fallecidos, posiblemente varios centenares, además de destruir cosechas, arrasar terrenos de cultivo, ahogar muchas cabezas de ganado y derrumbar cientos de casas.

En el mar, varios barcos naufragaron, otros quedaron varados y algunos se dieron por desaparecidos al no registrarse en ningún puerto su presencia.

Uno de los testimonios más notables de estos dantescos acontecimientos fue el realizado por el naturalista Sabino Berthelot, quien apreció una notable caída barométrica y contabilizó rachas de viento cercanas a los 150 kilómetros por hora, sumándose a estos dos fenómenos el de la lluvia, con precipitaciones superiores a los 500 litros por metro cuadrado. Alfred Diston, comerciante y polígrafo inglés residente en el Puerto de la Cruz, también se hizo eco de este aluvión en su libro Costumbres de las Islas Canarias, registrando que habían muerto, solo en La Orotava, 235 personas, aproximadamente el 1,6% de su población; o el siempre bien informado Francisco María de León, quien decía que este fenómeno meteorológico extremo había durado de 10 a 12 horas, generándose una masa enorme de agua «que abrió nuevos y multiplicados barrancos, extendió hasta 600 brazas de latitud algunos que antes apenas contaban con 20, abatió los árboles más corpulentos, hizo zozobrar los buques, hundió las casas y arrastró hasta el mar los habitantes y los ganados».

Muchas áreas inestables debieron de colapsar, arrastrando el agua tierra y piedras que destruyeron buena parte de lo que encontraron a su paso, en un fenómeno que guarda cierto paralelismo con la tragedia que aún se vive en el Tíbet y Nepal tras el desbordamiento del río Trishuli.

Afortunadamente, los testimonios sobre este hecho son muchos, tanto en referencias localizadas en las islas como fuera de ellas, pues este cataclismo local se generó en un punto vital del comercio del Atlántico central, por lo cual ocupó parte de las páginas de la mayoría de los periódicos de Europa y América, además de llegar a otros diarios de Rusia o Japón, tal como han podido constatar varios geógrafos e historiadores que se han ocupado de ir elaborando, poco a poco, un concienzudo estudio sobre este hecho histórico.

Este año 2026 se conmemora el segundo centenario de un hito que puso al límite la capacidad sanitaria, solidaria y económica de las islas durante un largo tiempo. Los actuales análisis sobre la meteorología y sus efectos en ese corto periodo darán respuesta a un fenómeno de notable complejidad y singularidad en el devenir de nuestra región.

Los efectos estudiados hasta el momento de esta catástrofe indican que tuvo que ser la más importante de las conocidas de su categoría en la región por su impacto sobre la mortalidad de la población y las producciones agropecuarias, así como sobre las propias exportaciones, aunque su magnitud no generó un trauma muy considerable en la memoria colectiva a largo plazo, en el seno de una región ya acostumbrada a horripilantes hambrunas, reiteradas epidemias que diezmaban a la población o manifestaciones extraordinarias de la naturaleza, como los episodios volcánicos registrados en varias islas, dos de ellos observados en 1730-1736 y 1824 en Lanzarote.

La tragedia era un hecho cotidiano con el que convivían los canarios desde su nacimiento hasta la muerte.

La Asociación Aluvión de 1826, cuyo presidente es Leopoldo Álvarez, se ha implicado y empeñado en que un acontecimiento de tanta repercusión no quede en el olvido. Los miembros de la asociación y otros investigadores demuestran, con las presentes y futuras aportaciones, no solo la magnitud de la tragedia, sino también un análisis científico conducente a entender y prevenir fenómenos de esta categoría en un espacio tan frágil como el de nuestra región.

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Aluvión 1826 ha elaborado un exhaustivo programa de conmemoración que abarcará el ámbito regional, que es el caso de las Jornadas Científicas sobre el Aluvión de 1826 en Canarias que se celebrarán en La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria en septiembre y octubre. Recordar, difundir, conocer y prevenir son algunas de las premisas de todas estas investigaciones, con la intención de que la historia no se repita en un mundo donde el cambio climático tiene cada vez más perniciosas consecuencias, pudiéndose manifestar con toda su fuerza sobre nuestra región a medio plazo.