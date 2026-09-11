Cortes de tráfico: El Cabildo cierra una carretera de Gran Canaria para reasfaltar varios kilómetros

El Cabildo de Gran Canaria comenzará este domingo 13 de septiembre los trabajos de rehabilitación del firme de un tramo de la avenida del Cabildo (GC-10), en Telde, entre la zona de Las Remudas y la rotonda de Las Tazas, en dirección a La Garita. La actuación cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y se desarrollará durante diez noches en horario nocturno para reducir la afección al tráfico. La intervención, impulsada por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructura, Arquitectura y Vivienda, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, supondrá el cierre temporal de la circulación en este tramo de la vía entre las 22:30 y las 6:00 horas, de domingo a jueves. Los trabajos afectarán a ambos sentidos de la GC-10 y se ejecutarán en dos fases.

Primera fase: cierre hacia la GC-1 desde Telde

La primera etapa comenzará este domingo y permitirá actuar sobre el tramo comprendido entre el campo de fútbol de Las Remudas y la rotonda de Las Tazas. Durante estos trabajos se cerrará al tráfico la Avenida del Cabildo desde San Juan y San Gregorio hacia la conexión con la GC-1.

Como alternativa, los vehículos que se dirijan desde Telde hacia la autovía podrán circular por la carretera de Melenara (GC-102) hasta el Cruce de Melenara para incorporarse posteriormente a la GC-1. En el caso de los conductores que lleguen desde el sur por la autovía y quieran acceder a La Garita, deberán hacerlo por La Estrella y continuar por el Vial Costero (GC-116).

Segunda fase: trabajos en el acceso desde la GC-1

La segunda fase está prevista a partir del domingo 20 de septiembre y permitirá renovar el firme del tramo situado entre la rotonda de Las Tazas y la altura del campo de fútbol de Las Remudas.

Durante este periodo quedará cerrado el acceso desde la GC-1 al casco de Telde por la GC-10. Los vehículos procedentes del norte por la autovía podrán acceder a San Juan y San Gregorio a través de Las Remudas, atravesando el barrio e incorporándose a la Avenida del Cabildo una vez superado el corte. Los conductores que lleguen desde el sur deberán acceder al casco de Telde por el Cruce de Melenara.

Renovación del pavimento y señalización

Los trabajos incluyen el fresado de las zonas deterioradas que lo requieran, la reposición del firme mediante una nueva capa de mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor y la renovación de la señalización horizontal.

Esta actuación forma parte del plan de renovación del pavimento de toda la GC-10, del que ya se han ejecutado varios tramos en las zonas más próximas al casco de Telde durante los últimos meses. Con esta intervención comienza la mejora de los tramos más cercanos a La Garita, que se completarán en próximas actuaciones.

El Cabildo de Gran Canaria recomienda a los conductores extremar la precaución, respetar la señalización provisional y planificar los desplazamientos con antelación mientras se desarrollan estos trabajos de mejora de la red viaria insular.