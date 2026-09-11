ecca.edu entrega a la Virgen del Pino la última insignia de oro de Radio ECCA

ecca.edu ha entregado a la Virgen del Pino la última insignia de oro conservada con la histórica marca de Radio ECCA, en un acto celebrado este jueves en la Basílica de Teror con motivo de las fiestas patronales de Gran Canaria.

La ofrenda, realizada por la directora general de ecca.edu, Gorety Almeida Hernández, fue recibida por el párroco de Teror, Jorge Martín de la Coba, y simboliza la encomienda de la nueva etapa de la institución bajo la protección de la patrona de la isla.

El acto reunió a representantes de la Compañía de Jesús en Canarias, entidad fundadora de la organización, así como a miembros del Patronato, del equipo directivo, personal docente, alumnado del norte de Gran Canaria y representantes de distintas entidades colaboradoras.

ecca.edu entrega la última insignia de oro de Radio ECCA a la Virgen del Pino como símbolo de encomienda en su nueva etapa / LP/DLP

Un homenaje al legado de Radio ECCA

La insignia entregada constituye la última pieza de este tipo que conserva la histórica denominación de Radio ECCA y representa el legado de una institución que, durante más de seis décadas, ha acercado la educación a distancia a miles de personas en Canarias.

Durante el acto, Gorety Almeida destacó que la distinción simboliza "el valor de la educación, el servicio social y la transformación de miles de vidas" y explicó que, con esta ofrenda, la institución pretende honrar el camino recorrido por Radio ECCA y poner "bajo la protección" de la Virgen del Pino el presente y el futuro de ecca.edu.

ecca.edu entrega la última insignia de oro de Radio ECCA a la Virgen del Pino como símbolo de encomienda en su nueva etapa / LP/DLP

Una nueva etapa

La entidad señala que este gesto coincide con el proceso de transformación que vive la organización, orientado a reforzar la digitalización, los nuevos modelos pedagógicos y una oferta educativa más adaptada a las necesidades actuales, sin renunciar a los valores sociales que han caracterizado a la institución desde su fundación en 1965.

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En sus más de 60 años de trayectoria, ecca.edu ha formado a más de tres millones de personas mediante su sistema de educación a distancia y mantiene actualmente su actividad en las ocho islas canarias.