Ni Gran Canaria ni Fuerteventura: el rincón de Sevilla elegido por Anabel Pantoja para empezar una nueva vida junto a su familia

Durante casi siete años, Gran Canaria fue el refugio de Anabel Pantoja. La influencer encontró en Arguineguín el lugar donde construir su hogar, alejada del foco mediático y vinculada a una etapa personal marcada por grandes cambios, entre ellos el nacimiento de su hija Alma.

Ahora, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido iniciar una nueva etapa lejos del Archipiélago. Anabel ha trasladado su residencia a Sevilla, donde se ha instalado junto a su familia en un piso situado en el barrio de Triana, cerca de su madre, para afrontar un cambio de vida que ella misma define como un nuevo comienzo.

De Arguineguín a Triana: un cambio de vida

Anabel Pantoja abandonó el que había sido su hogar durante los últimos años en Arguineguín para trasladarse a la capital andaluza y estar más cerca de su pareja, David Rodríguez, y de su familia.

La influencer ha mostrado cómo es su nueva vivienda, un piso que, según sus propias palabras, es “muy pequeñito” y al que todavía está dando forma. La casa se encuentra actualmente prácticamente vacía, con apenas algunos elementos básicos, mientras prepara la decoración junto a una interiorista.

Lejos de plantearlo como una ruptura definitiva, Anabel reconoce que este cambio supone un reto personal. “Es empezar de cero”, ha explicado al hablar de esta nueva etapa, que afronta con “miedo y respeto”, pero también con ilusión.

Canarias, una etapa que no queda atrás

Aunque su vida se traslada ahora a Sevilla, Anabel Pantoja mantiene un fuerte vínculo con Canarias.

La influencer ha dejado claro que la isla seguirá formando parte de su vida y que volverá siempre que pueda. “No nos vamos a olvidar de Canarias”, ha asegurado al referirse a los viajes, vacaciones y escapadas que seguirá haciendo al Archipiélago.

La relación con Gran Canaria ha sido especialmente importante en los últimos años. En Arguineguín encontró un lugar tranquilo para desarrollar su vida personal y familiar, en contraste con la exposición pública que la ha acompañado durante buena parte de su trayectoria.

La casa soñada tendrá que esperar

Uno de los motivos del cambio tiene también una parte práctica. Anabel ha explicado que inicialmente quería comprar una vivienda en Sevilla, pero que los precios actuales del mercado le han llevado a posponer esa decisión.

Por ello, siguiendo el consejo de su madre, ha optado por instalarse de momento en un piso de alquiler mientras busca con calma el hogar que realmente quiere para su familia.

La Provincia

Una nueva etapa después de siete años en la isla

La marcha de Anabel Pantoja supone el cierre de un capítulo ligado a Canarias, aunque no un adiós definitivo.

Durante estos años, Gran Canaria se convirtió en mucho más que un destino para ella: fue el lugar donde construyó su hogar, donde vivió su maternidad y donde encontró una rutina lejos del ruido mediático.

Ahora comienza una nueva etapa en Sevilla, pero con la isla todavía presente en sus planes y en su vida.