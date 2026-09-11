Gran Canaria mantiene la demanda turística y eleva un 4,6% sus ingresos alojativos en 2026

Gran Canaria mantiene en 2026 la fortaleza de su actividad turística con una evolución marcada por el crecimiento económico frente al aumento del volumen de visitantes. La isla recibió 2.806.693 turistas entre enero y julio, una cifra prácticamente estable respecto al mismo periodo del año anterior, mientras los ingresos de los establecimientos alojativos crecieron un 4,6% y la tarifa media diaria aumentó un 4,7%, según informó Turismo de Gran Canaria

Los establecimientos turísticos de la isla alcanzaron 1.054,4 millones de euros en ingresos durante los siete primeros meses del año, frente a los 1.007,6 millones registrados en el mismo periodo de 2025. La tarifa media diaria se situó en 134,12 euros, frente a los 128,10 euros del ejercicio anterior.

La evolución confirma un escenario de estabilidad en la llegada de visitantes y de incremento del valor económico generado por la actividad turística. En 2025, Gran Canaria registró 4.856.485 turistas, mientras que entre enero y julio de 2026 la variación interanual de visitantes fue del -0,5%. Pese a este comportamiento, los principales indicadores económicos mantienen una tendencia positiva.

Más ingresos con una demanda estable

Los datos reflejan un cambio en la evolución del sector respecto a años anteriores. En comparación con 2018, considerado entonces un ejercicio récord, los ingresos alojativos han aumentado un 56%, el gasto por turista un 25% y el gasto realizado directamente en la isla un 37%.

Turistas en el mercadillo de Arguineguín. / ANDRES CRUZ

El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, señaló que estas cifras muestran “la fortaleza de un destino que ha alcanzado una posición de estabilidad” y que puede seguir creciendo económicamente aunque el número de turistas se mantenga en niveles similares.

Álamo destacó que el incremento de los ingresos y de la tarifa media refleja una mayor importancia del valor económico del turismo y apuntó como objetivos futuros la diversificación de mercados, la mejora de la conectividad, la desestacionalización y la atracción de visitantes con mayor contribución económica para la isla.

Julio impulsa la temporada de verano

El comportamiento del verano reforzó la evolución positiva del destino. Julio de 2026 registró un incremento cercano al 5% respecto al mismo mes del año anterior y se convirtió en el mes de julio con mayor movimiento aéreo de la historia de Gran Canaria.

En el acumulado del año, el movimiento turístico se mantuvo prácticamente estable, en torno al -0,4%, en línea con el descenso del 0,5% observado en la demanda de vuelos internacionales. El Cabildo atribuye esta evolución a la capacidad del destino para mantener una demanda sólida pese al aumento de los costes de las compañías aéreas y los ajustes de precios del transporte.

Diversificación de mercados

La evolución de los mercados emisores muestra diferencias entre territorios. El mercado alemán registró un descenso del 7%, mientras que el británico permaneció estable y los mercados nórdicos mostraron una recuperación. También destacó el buen comportamiento del mercado nacional durante el verano, junto con la evolución de visitantes franceses y neerlandeses.

La diversificación de mercados se mantiene como uno de los elementos clave para afrontar un escenario internacional condicionado por el incremento de costes, especialmente los relacionados con el combustible. Según el Cabildo, la combinación de mercados nacionales, británico y nórdico, junto con la conectividad del destino, permite afrontar los próximos meses con mayor estabilidad.

El reto del gasto turístico en la isla

Los indicadores económicos reflejan también una transformación del turismo de Gran Canaria respecto a 2018. Durante el primer trimestre de 2026, el gasto turístico total alcanzó aproximadamente 3.100 millones de euros, frente a los 2.200 millones registrados en aquel ejercicio.

Para el responsable insular de Turismo, el siguiente reto pasa por aumentar la parte del valor económico generado por el turismo que permanece en la isla y que se traduce en actividad para las empresas, empleo y bienestar para la ciudadanía.

Con esta evolución, la previsión del Cabildo apunta a que Gran Canaria cierre 2026 con alrededor de 4,9 millones de turistas, manteniendo un modelo turístico centrado en la estabilidad de la demanda y el crecimiento del valor económico asociado a la actividad.