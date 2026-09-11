Ingenio prepara una nueva edición de la 'Family Jumping' con un circuito familiar de obstáculos

Ingenio acogerá el próximo sábado, 19 de septiembre, una nueva edición de la Family Jumping, una actividad de carácter gratuito que se desarrollará a partir de las 10.00 horas en el campo de fútbol Cristóbal Herrera. La propuesta, impulsada por el Ayuntamiento de Ingenio a través de las Concejalías de Participación Ciudadana y Deportes, plantea una jornada de ocio activo dirigida a familias del municipio.

La iniciativa propone completar un circuito de aproximadamente 2 kilómetros compuesto por obstáculos hinchables y diferentes pruebas recreativas. El recorrido está diseñado para que personas adultas, niñas y niños puedan participar conjuntamente, con el objetivo de favorecer una experiencia compartida.

Una actividad sin carácter competitivo

La organización plantea la Family Jumping como una propuesta deportiva y de entretenimiento, sin clasificación ni competición entre participantes. El objetivo principal es que las familias puedan disfrutar de una jornada de actividad física en un entorno lúdico y adaptado a diferentes edades.

Cartel de esta edición de Family Jumping en Ingenio. / LP/DLP

El recorrido combinará elementos hinchables y retos sencillos que deberán superarse en grupo, facilitando la participación conjunta de los distintos miembros de cada familia.

Inscripción previa y plazas limitadas

Las personas interesadas en formar parte de esta edición deberán realizar una inscripción previa a través de la página web www.familyjumping.com. La participación será gratuita, aunque el número de plazas disponibles estará limitado.

La celebración de esta nueva jornada se enmarca dentro de las actividades promovidas por el Ayuntamiento de Ingenio para impulsar propuestas de participación ciudadana y práctica deportiva en el municipio.