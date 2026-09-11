Juan Sixto, el papagüevo mayor de Santa Brígida

Hay personas cuya relación con un pueblo va mucho más allá de haber nacido, trabajado o vivido en él. Son personas que terminan siendo historia de los recuerdos de varias generaciones. Juan Sixto es una de ellas, un hombre que dedicó su vida a la enseñanza. Su trayectoria está pintada por el arte, pero también por una forma especial de hacer entender a los más pequeños la cultura como algo que se construye entre todos. Además, en su taller particular guarda y remodela los papagüevos del pueblo.

Para él, el arte siempre estuvo relacionado con la colaboración de los vecinos y de los niños. Su gusto por el dibujo y la plástica terminó trasladándose a una manera única en el colegio. "A mí me gustaba el dibujo y la plástica. Entonces cogía siempre el área de plástica", añade. En una época en la que los maestros tenían que impartir numerosas materias, Sixto encontró en el dibujo, las manualidades y la música una vía para desarrollar la creatividad de sus alumnos.

Esa imaginación no se quedaba trancada entre las paredes del aula. Poco a poco, el colegio se convirtió en un espacio en el que los niños podían participar en la vida cultural de La Atalaya y de Santa Brígida. "El colegio fue el motor de la cultura del barrio", recalca. Teatro, carnavales, romerías y diferentes actividades permitieron que los alumnos salieran a la calle y que las familias se implicaran también en la vida del centro.

Teatro para perder la vergüenza

Una de las facetas más recordadas de su trabajo entre sus exalumnos es el teatro infantil. Sixto impulsaba a los niños y niñas a participar en las representaciones no solo para aprender una obra, sino para ganar confianza y aprender a expresarse delante de los demás. "Los impulsábamos a que ellos fueran partícipes y que perdiesen la vergüenza en actuar cara al público", expresa.

Durante aquellos años se representaron numerosas obras. Una de ellas fue El sueño de un Quijote, una adaptación de Don Quijote de la Mancha pensada para un público más juvenil. La obra se representó incluso en el patio del Ayuntamiento de Santa Brígida durante la semana de teatro organizada por el municipio. La elección no se hacía al tuntún. Se tenían en cuenta las características de cada niño, su físico y su carisma. "Lo estudiábamos un poco", agrega Sixto.

También hubo obras relacionadas con la historia de La Atalaya, como Camino del Horno, vinculada a la tradición de la cerámica del barrio. Las obras se prolongaba durante todo el curso, con representaciones navideñas y actividades relacionadas con el Día del Libro.

Entre todas aquellas obras infantiles, Sixto recuerda en especial El otoño de Freddy, la hoja. La historia tenía como protagonista a una hoja que nacía en un árbol, crecía y finalmente cuando el otoño se acercaba, Freddy caía al suelo. La representación permitía a los niños convertirse literalmente en las hojas del árbol, primavera de color verde y cuando ya llegaba el fin en marrón o naranja. El decorado se construía de manera artesanal y los propios alumnos participaban en su elaboración.

Del colegio a las calles

La actividad artística de los niños no terminaba en el escenario. También salía a las calles durante las fiestas y los carnavales. En una ocasión, los alumnos construyeron una carroza para participar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La estructura se levantó sobre un antiguo Land Rover y con la ayuda del portero del centro, que sabía soldar, se construyó una estructura que simulaba uno de los antiguos vehículos amarillos de la compañía Aicasa.

"Fueron todos los niños en esa carroza", menciona. También participaron padres y vecinos del barrio, para convertir aquella experiencia del pueblo. Las carrozas también formaron parte de las celebraciones de Santa Brígida. Los alumnos preparaban disfraces conjuntos por aulas y participaban en el pueblo. No se trataba únicamente de ponerse un disfraz o subir a una carroza: había que diseñar, construir, pintar y trabajar en equipo.

Carretas y fiestas populares

El colegio también participaba en las dos grandes fiestas de La Atalaya. Los alumnos colaboraban en la elaboración de carretas para las romerías y participaban en los carnavales. Su labor también ha consistido en conservar tradiciones que forman parte de la memoria festiva del municipio. Entre ellos están los papahuevos utilizados en las fiestas de Santa Brígida. Algunos tienen más de 30 años y ha tenido que restaurarlos para continuar utilizándose.

Al día de hoy se conservan de una forma peculiar en su taller, donde pueden permanecen en vertical y protegidos de posibles daños. "Aquí están cuidaditos", resalta Sixto. La conservación de estos elementos representa que no solo ha creado cosas nuevas, sino también ha evitado que desaparezcan las que forman parte de la historia del pueblo. Esa misma preocupación por conservar la memoria llevó a Sixto a participar en otro proyecto junto a su amigo Daniel Río: un recorrido por los antiguos comercios y oficios de Santa Brígida.

Memoria y huella

El objetivo era recordar cómo era el pueblo décadas atrás y recuperar actividades que muchas veces se desarrollaban dentro de las propias viviendas. Había vecinos que cosían, bordaban, calaban o planchaban ropa delicada para otras familias. Para poder reconstruir esas historias recurrieron a la memoria de los vecinos. "Yo tengo 74 años y conozco bien la vida del pueblo. Muchas cosas me acordaba yo", revela.

Pero también necesitaron ayuda de personas mayores que aportaron recuerdos y anécdotas. Los antiguos establecimientos quedaron señalizados mediante paneles decorados y, cuando fue posible, fotografías y objetos relacionados con cada comercio. Su trabajo ha dejado huella en los escenarios, en las carrozas, en las fiestas, en los recuerdos de sus antiguos alumnos y en las tradiciones que todavía hoy siguen presente.