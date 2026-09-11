Louzán defiende que la final del Mundial 2030 debe jugarse en España y confía en que Gran Canaria llegue a tiempo como sede

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió este viernes que la final del Mundial 2030 «tiene que» disputarse en España, en respuesta a las recientes declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, que había reclamado ese honor para su país. Louzán hizo estas declaraciones durante el acto celebrado en el Hotel Santa Catalina con motivo del centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, titulado «Un siglo latiendo fútbol» y organizado por la SER.

Louzán consideró que las palabras de Lekjaa responden al contexto de la campaña electoral en marcha en Marruecos, de la que el propio Lekjaa es candidato al Gobierno, y a un intento de desviar la atención sobre la situación migratoria de Ceuta. Sobre este asunto, el presidente aprovechó para trasladar su «cariño, comprensión, apoyo y ayuda permanente» a todos los habitantes de la ciudad autónoma.

También recordó que la propia FIFA desmintió que exista una decisión tomada sobre la sede de la final, pero insistió en que España debe acogerla, pues confía en la capacidad organizativa del país para albergar grandes eventos. Recalcó además que España tiene «el 55% de peso» en la organización del torneo y que acogerá esta temporada la final de la Champions League en el estadio del Atlético de Madrid.

No obstante, pidió «fortalecer la candidatura» para evitar comentarios contradictorios y recordó que el Mundial de 2030 involucra a tres continentes y seis países: España, Portugal y Marruecos como anfitriones, junto con Argentina, Uruguay y Paraguay por el simbolismo de la primera edición, disputada en Montevideo en 1930. «Es el Mundial del Centenario, tiene que dejar un legado para la historia del mundo», reflexionó Louzán.

Gran Canaria, con opciones reales pese a las dos sedes caídas

Sobre el Estadio de Gran Canaria, Louzán se mostró optimista y felicitó a las administraciones por la puesta en marcha de las obras, un proyecto que, según explicó, defendió durante mucho tiempo para que la isla pudiera aspirar a ser sede mundialista. «Es una enorme satisfacción, me siento muy orgulloso de ello», resaltó Louzán.

El presidente de la RFEF recordó que de las once sedes iniciales previstas en España, dos se han caído, por lo que quedan nueve, y que Valencia y Vigo aspiran a ocupar esas plazas vacantes. Confía en que Gran Canaria termine las obras a tiempo, ya que durante el periodo de construcción habrá un año completo, repartido en tramos de distintas temporadas, sin partidos en el estadio.

Louzán insistió, además, en que el Mundial debe ser «una oportunidad económica» y de proyección internacional para Gran Canaria y también para Tenerife como sede, poniendo como ejemplo el impacto promocional que ha tenido para Cabo Verde su participación en el pasado Mundial de selecciones.

José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, también presente en el acto, coincidió en que la sede de Gran Canaria «está decidida» y defendió que el Instituto Insular de Deportes es, de todas las sedes candidatas, la única que ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la FIFA. José Juan Arencibia confía en que, a pesar del tiempo perdido tras la nueva licitación del estadio, se pueda no solo llegar a tiempo, sino también adelantar el resultado para cumplir «el sueño de toda Canarias».

Sobre la final, apostó también por que se dispute en el Camp Nou o en el Santiago Bernabéu y vinculó la polémica suscitada por Marruecos a la «cercanía» de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con ese país, lo que podría «costarle el puesto».

Cien años de historia y retos de futuro

El encuentro sirvió también para conmemorar el centenario de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que cumple su aniversario el próximo 13 de septiembre.

Poli Suárez, consejero del Gobierno de Canarias, destacó la labor social de la Federación a lo largo de su historia, con proyectos como el palco sensorial habilitado para niños con autismo en la final de la Copa de la Reina disputada en el Estadio de Gran Canaria, así como iniciativas contra la transfobia en el deporte y a favor de la igualdad, desarrolladas a través de la fundación creada por la propia Federación en los últimos dos años.

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El acto abordó también algunos de los grandes retos actuales del fútbol grancanario: el crecimiento del fútbol femenino, la situación económica de los clubes, los costes de competición y los desplazamientos entre islas, las instalaciones deportivas, el fútbol base y la formación de árbitros y entrenadores.