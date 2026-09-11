Miles de personas se echan al Charco en La Aldea

A las cinco de la tarde se acabó la espera en la orilla. El alcalde prendió el volador y la multitud que rodeaba el Charco de La Aldea cruzó la raya para meterse en el agua. Comenzaba la pesca de las lisas y, para muchos, el baño que los había llevado este viernes hasta el municipio.

Que fuera un día laborable no frenó la asistencia. Miles de vecinos y visitantes acudieron a la playa para participar en uno de los actos centrales de las fiestas de San Nicolás de Tolentino. El calor acompañó una jornada que reunió a su mayor número de personas alrededor del Charco.

La Provincia

Hasta el lanzamiento del volador, la raya mantuvo a los participantes fuera del agua. Después, el espacio se llenó en cuestión de segundos. Unos intentaban capturar alguna lisa; otros entraban sin más intención que darse el baño. El fondo no tardó en removerse y el barro acabó cubriendo a buena parte de ellos.

El embarbascado, origen de la fiesta

La búsqueda de los peces recuerda el embarbascado, una técnica de pesca de los antiguos canarios de la que procede la celebración. Ese origen permanece cada 11 de septiembre, aunque intentar sacar una lisa ya no sea la única razón para entrar en el Charco.

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Mientras unos seguían pendientes de los peces, otros disfrutaban del baño y muchos observaban la escena desde la orilla. Distintas formas de participar en una fiesta que volvió a concentrar a miles de personas en la playa de La Aldea.