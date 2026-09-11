Mogán
Mogán impulsa nuevos talleres gratuitos para el bienestar y autocuidado de las mujeres
El programa 'Me quiero, me cuido' incluye sesiones de yoga somático, respiración consciente y movimiento corporal, además de una jornada de convivencia
La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán, a través del Servicio de Prevención y Atención a Mujeres y Menores Víctimas de Violencia de Género, ha puesto en marcha una nueva edición del programa Me quiero, me cuido, una iniciativa que reúne varias actividades orientadas al bienestar, el autocuidado y el desarrollo personal de las mujeres. La programación de este año incluye talleres presenciales de yoga, respiración consciente y movimiento sentido y una jornada de convivencia en la naturaleza, con actividades que se desarrollarán entre el 22 de septiembre y el 18 de octubre. Las propuestas serán gratuitas y tendrán plazas limitadas.
Talleres sobre movimiento, respiración y conciencia corporal
El primer encuentro será el 22 de septiembre con el taller Yin Yoga Somático, una sesión basada en movimientos suaves y pausados inspirados en el yoga restaurativo. La actividad estará enfocada al trabajo del sistema nervioso y a aspectos relacionados con la gestión del estrés y el bienestar físico, mental y emocional.
El 29 de septiembre continuará la programación con el taller Respiración consciente y movimiento sentido, una propuesta centrada en la relación entre respiración y movimiento corporal como herramientas para favorecer la conexión entre cuerpo y mente.
La tercera actividad, titulada Presencia, se celebrará el 6 de octubre. Durante esta sesión se desarrollarán dinámicas relacionadas con la escucha corporal mediante el movimiento y el tacto, con el objetivo de fomentar la toma de conciencia personal y la relación con el entorno.
Los tres talleres serán impartidos por Fátima García Domínguez, educadora social y terapeuta, en horario de 17:00 a 19:00 horas en el Centro Polivalente de Arguineguín, situado en la calle Damasco, detrás del Centro de Salud.
Una jornada de convivencia en un entorno natural
Como cierre del programa, el 18 de octubre tendrá lugar una jornada de convivencia en la Finca Las Orillas, en San Bartolomé de Tirajana, entre las 10:30 y las 17:00 horas. La actividad plantea un espacio de encuentro entre participantes en un entorno natural y contará con propuestas relacionadas con el autocuidado y el equilibrio personal. Además, se han previsto actividades dirigidas a los menores asistentes, con juegos educativos centrados en valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia.
Para facilitar la asistencia a esta jornada final, la organización dispondrá de un servicio de transporte con salida y llegada en el edificio de Servicios Sociales de Arguineguín.
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