Telde evita una reclamación de 17 millones por el caso urbanístico de Aguadulce

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado íntegramente la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada contra el Ayuntamiento de Telde y la Comunidad Autónoma de Canarias por varias mercantiles, que solicitaban una indemnización de 17.038.711 euros por los perjuicios que atribuían a la anulación judicial del Plan Parcial del sector SUSNO 10-B Aguadulce y de otros instrumentos urbanísticos vinculados.

La sentencia considera que no se cumplen los requisitos necesarios para reconocer la responsabilidad patrimonial de las administraciones y rechaza los argumentos planteados por las empresas reclamantes. La resolución analiza los daños económicos alegados, entre ellos la adquisición de suelo, gastos de desarrollo urbanístico, costes financieros e intereses, y concluye que no fueron acreditados de forma suficiente.

El tribunal descarta una indemnización automática por la anulación del planeamiento

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC sostiene que la anulación de un instrumento de planeamiento urbanístico no implica por sí misma el derecho a recibir una compensación económica. En este sentido, la sentencia señala que las actuaciones urbanísticas llevan asociadas riesgos propios que deben asumir quienes promueven estos proyectos.

El procedimiento fue iniciado por Félix Santiago Machín Hernández, en representación de Autos Machín S.L., Inversiones Inmobiliarias Félix Machín S.A., Fepeti S.A. y Femara Telde S.L., frente al Ayuntamiento de Telde y la Administración autonómica.

Las entidades reclamaban una indemnización por los costes que consideraban derivados de la nulidad judicial del planeamiento. Sin embargo, el TSJC concluye que no existe una actuación arbitraria o manifiestamente ilegal por parte de las administraciones y destaca que durante la tramitación urbanística existieron informes, condicionantes técnicos y circunstancias que evidenciaban la complejidad del proceso.

Panorámica de la playa de Aguadulce. / ANDRES CRUZ

Una nueva resolución favorable para las arcas municipales

El fallo se incorpora a la relación de procedimientos judiciales en los que el Ayuntamiento de Telde ha defendido la ausencia de responsabilidad patrimonial ante reclamaciones económicas de elevada cuantía.

Con esta sentencia, las principales reclamaciones económicas rechazadas judicialmente y comunicadas por el Consistorio en los últimos meses superan los 32,6 millones de euros. Entre ellas figuran una reclamación de 6,55 millones de euros relacionada con los aparcamientos subterráneos de San Gregorio, otra superior a 5,3 millones vinculada al servicio municipal de limpieza, una reclamación urbanística de más de 821.000 euros y otra de 2,48 millones de euros formulada por Repsol por el cierre de la antigua estación de servicio de Las Remudas.

La sentencia del TSJC declara conforme a Derecho la actuación administrativa impugnada y establece que no procede reconocer responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Telde ni a la Comunidad Autónoma. Además, impone las costas procesales a la parte recurrente, con un límite máximo de 5.000 euros. Contra la resolución cabe recurso de casación en los términos previstos legalmente.

El Ayuntamiento destaca la importancia de la defensa jurídica municipal

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señaló que la resolución supone "una noticia de enorme importancia para la ciudad" por la cuantía económica en juego y afirmó que el Ayuntamiento continuará defendiendo los recursos públicos ante procedimientos de estas características.

Peña destacó que las cantidades reclamadas afectan al patrimonio municipal y valoró el trabajo desarrollado por la Asesoría Jurídica y por los técnicos municipales que participan en expedientes de larga duración y elevada complejidad.

Por su parte, el concejal de Asesoría Jurídica, Juan Francisco Jiménez, indicó que la sentencia refleja la importancia de una defensa jurídica coordinada y basada en el análisis técnico de cada procedimiento. Según explicó, el conjunto de resoluciones favorables obtenidas permite proteger recursos económicos municipales ante reclamaciones de importante impacto.

El Gobierno de Telde considera que esta nueva sentencia refuerza la posición municipal en procedimientos vinculados a reclamaciones patrimoniales y mantiene la línea de defensa jurídica desarrollada ante asuntos con posibles consecuencias económicas para la institución.