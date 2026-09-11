Tres empresas se presentan al concurso para la remodelación del Estadio de Gran Canaria

Tres empresas se presentan al concurso para ejecutar la ampliación y reforma integral del Estadio de Gran Canaria. El plazo habilitado por el Instituto Insular de Deportes terminó este viernes a las 12 horas, después de algo más de un mes abierto. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, espera que puede ajudicarse en noviembre, si no surgen contratiempos.

Los primeros sobres con las ofertas se abrirán el lunes para revisar la documentación aportada por los licitadores y comprobar que cumplen los requisitos exigidos. Posteriormente se estudiarán las propuestas técnicas y económicas. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 15 de octubre y, si no surgen contratiempos, la propuesta de adjudicación podría conocerse durante la primera semana de noviembre.

Una segunda licitación

Se trata del segundo concurso convocado para acometer la transformación del recinto de Siete Palmas. El primero quedó desierto en julio al no presentarse ninguna empresa, lo que llevó al Cabildo de Gran Canaria a revisar las condiciones y elevar el presupuesto desde los 174,7 millones de euros iniciales hasta los 234,8 millones, impuestos incluidos.

El contrato establece un plazo de ejecución de 36 meses, aunque las empresas pueden comprometerse a reducirlo hasta un máximo de seis meses. Las obras deberán desarrollarse por fases para compatibilizarlas con la actividad deportiva de la UD Las Palmas mientras avanzan los trabajos.

La transformación del recinto

El proyecto incluye la reconstrucción y aproximación de las gradas al terreno de juego, la instalación de una nueva cubierta y la reforma de los espacios interiores. También contempla actuaciones en las zonas destinadas a jugadores, público y medios de comunicación, además de mejoras en los accesos, la accesibilidad, la seguridad y las instalaciones.

La remodelación permitirá adaptar el Estadio de Gran Canaria a las exigencias internacionales y forma parte de los preparativos para que la isla pueda albergar partidos del Mundial de fútbol de 2030. El recinto de Siete Palmas figura entre las sedes propuestas por España para el torneo.