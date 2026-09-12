La acumulación de maleza en el palmeral del casco tiene en vilo a vecinos de Arucas

Un palmeral reseco mantiene en vilo a vecinos del casco de Arucas. Los residentes recuerdan el incendio que hizo arder hace ocho años la preciada vegetación natural que se erige entre el Parque de las Flores y la calle Acequia Alta, que calcinó bicentenarios ejemplares de gran porte y dejó preocupada a la población por su expansión. Hace un año presentaron firmas para un plan de actuación, pero aseguran que no se ha hecho nada, y la situación en el denominado valle de la ciudad se encuentra todavía peor tras las copiosas lluvias del invierno.

En la zona hay numerosas ramas de palmeras secas a los pies de los ejemplares, hierba reseca y los restos calcinados de algunas palmeras que no sobrevivieron a al fuego. Y todo este caldo de cultivo está a los pies del parque infantil del Parque de las Flores y decenas de casas limítrofes.

Firmas

Los vecinos advierten de la situación en la que se encuentra este bello palmeral en fincas rústicas con decenas de ejemplares y situado en el mismo centro del pueblo. Los vecinos ya registraron el año pasado un escrito con 38 firmas de residentes del entorno de la Acequia Alta instando al Ayuntamiento a «buscar las apropiadas soluciones para evitar la posibilidad de un futuro desastre en el centro de la ciudad de Arucas y el diseño de un plan logístico y estratégico de prevención y de actuación en caso de incendio», según detalla el escrito.

La vegetación seca vuelve a poner en riesgo la zona, después de que las llamas calcinaran ejemplares de 250 años / J.PEREZ CURBELO

La vecina Amparo Álvarez señala que la situación, lejos de mejorar en el último año, se ha acentuado por la mayor acumulación de maleza tras las lluvias del invierno. «Es un bien común que tiene el pueblo que hay que proteger», apunta, sin importar si se trata de propiedades públicas o privadas.

«Es un bien común que tiene el pueblo que hay que proteger» Amparo Álvarez

La acumulación de restos vegetales se puede encontrar al pie del muro del parque infantil, lo que, a su entender, puede suponer un caldo de cultivo para que se prenda si no se toman medidas para la limpieza. Además, resalta que el lugar es un gran refugio ornitológico, además de poder ser un pulmón verde con especies endémicas y de gran valor para el municipio.

Este peligro no es nuevo, ya que se viene alertando de esta situación en lo que denominada el valle de Arucas desde hace ocho años, después del incendio que se registró en estos terrenos.

El incendio terminó con una condena a dos hombres y a una mujer de edades comprendidas entre los 22 y 31 años a dos años de prisión y a una indemnización conjunta al Ayuntamiento de Arucas de 69.501 euros, como coautores del incendio que se registró en el Parque de Las Flores el 13 de octubre de 2018, que dañó dos palmeras canarias de 250 años de antigüedades «de incalculable valor histórico y patrimonial», y a otras especies vegetales . Los implicados, sin antecedentes penales, usaron un porro para prender las llamas, tal y como publicó este periódico.

Variedades autóctonas

El incendio alcanzó a dos palmeras canariensis con una antigüedad de 250 años (data de la segunda mitad del siglo XVIII), así como a una palmera Phoenix rupicola (palmera datilera), al bambú, dos ejemplares de Archontophoenix alexandrae (palmera real australiana), un acebuche, un nisperero, al parque infantil, a cinco ejemplares de buganvilla Glabra, bromelias, a las Ruellia brittoniana (petunias), al Schinus terebinthifolius (pimentero brasileño), además de ocasionar otros gastos municipales para poder reponer el estado inicial de esta zona, que es muy visitada por residentes y turistas, tal y como recogía el fallo judicial.

A pesar de todo, el palmeral renació y se conservan de decenas de palmeras y de otras especies de gran vistocidad, e interés natural.

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Amparo Álvarez recuerda también que durante aquel incendio los bomberos que acudieron al lugar tuvieron graves problemas para acceder a las fincas en llamas por la ocupación de caminos de servidumbre, lo que generó un gran peligro para las viviendas colindantes.