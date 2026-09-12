«Somos afortunados también en quesos, es la mejor medalla»

Cuatro queserías se mantienen dentro del registro de la denominación de origen del queso de flor de Guía. Cristóbal Moreno (El Cortijo de Caideros de Gáldar) comparte la idea de que falta relevo generacional, porque el ganadero trabaja de «lunes a lunes» y puede conseguir otro empleo con el mismo sueldo. También lo achaca a que el queso de flor tiene un proceso «más trabajoso y lento, porque tarda más en madurar». Moreno, que tiene 56 años y forma parte de la tercera generación de ganaderos, destaca que «el queso es la medalla más grande que tenemos», y resalta que «somos afortunados en el queso», por la calidad de la hierba gracias a las horas de sol, que genera más grasas y proteínas, y también por sus aromas, además de estar libre de enfermedades. Tampoco olvida que con la trashumancia se logra limpiar los montes y reducir el riesgo de incendios forestales, y supone un atractivo turístico.

Papeleos

Juan Félix Medina (Altos de Moya) apunta que la denominación de origen tiene unas mayores exigencias, «que a veces no compensan», si bien garantiza un prestigio. El quesero, de 51 años, pide una mayor flexibilidad en materia de papeleos y burocracia para atraer a nuevos productores, ya que el producto ya atrae de por sí a los clientes. «La denominación de origen es un prestigio», señala el ganadero que cogió el testigo de su madre, que lo heredó de sus padres.

Francisco Díaz (1957) coincide en el análisis de que falta relevo. Recuerda a compañeros jubilados y con ellos, la quesera ha echado sus puertas. El propietario del Cortijo de Las Hoyas de Fontanales (Moya) reconoce que en su caso estaba fuera de la denominación aunque dentro de su área de influencia, pero que fue la propia situación quien le animó a entrar para conservarla. Díaz cree que la delimitación geográfica que solo reconoce a las medianías de los tres municipios impide el registro de más productores.

La última es Belén Mendoza, la ganadera más joven y heredera de la centenaria marca familiar del Cortijo de Pavón (Guía) y de la trashumancia, en su cuarta generación.