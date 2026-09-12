Anabel Pantoja deja Gran Canaria tras siete años: “Me da mucho miedo”

Anabel Pantoja ha cerrado una etapa de siete años en Gran Canaria para comenzar una nueva vida en Sevilla. La influencer ha dejado Arguineguín y se ha instalado en un piso de alquiler en la capital andaluza con el objetivo de estar más cerca de su pareja, David Rodríguez, y de su familia.

El cambio no ha sido sencillo. La propia Pantoja ha reconocido que afronta esta nueva etapa con “mucho miedo y respeto”, aunque también con ilusión y la sensación de estar empezando de cero.

De Arguineguín a un piso pequeño en Sevilla

Anabel Pantoja ha mostrado por primera vez su nueva vivienda, situada cerca de la casa de su madre, Merchi Bernal, en el barrio sevillano de Triana.

La influencer ha explicado que se trata de “un piso muy pequeñito” y que, por ahora, apenas cuenta con un sofá y la televisión apoyada en el suelo.

El contraste con sus anteriores viviendas es importante. Pantoja asegura que siempre había intentado entrar en casas completamente equipadas, pero esta vez ha optado por afrontar una mudanza mucho más gradual.

Los precios de la vivienda cambiaron sus planes

Su primera intención era comprar una casa en Sevilla, pero terminó descartando esa opción ante los precios actuales del mercado.

Según ha explicado, no encontró una vivienda que se ajustara a lo que buscaba y decidió seguir el consejo de su madre: comenzar con un alquiler y buscar con calma una propiedad definitiva.

La nueva casa irá tomando forma poco a poco. Pantoja ha contratado además a una interiorista para aprovechar mejor los espacios reducidos y adaptar el piso a sus necesidades.

“Es empezar de cero”

La mudanza supone para ella un cambio personal importante.

“Es empezar de cero. Para mí esto es una aventura”, ha reconocido al hablar de una etapa que considera complicada, pero también estimulante.

La influencer admite que la decisión le genera incertidumbre, aunque cree que vivir más cerca de sus seres queridos puede ser positivo tanto para ella como para su familia.

Su hija Alma, que cumplirá dos años en noviembre, también estará ahora más cerca de David Rodríguez y del entorno familiar de Sevilla.

Canarias seguirá siendo su refugio

La salida de Gran Canaria no supone, sin embargo, una ruptura con las Islas.

Pantoja ha insistido en que continuará regresando siempre que pueda y que Canarias seguirá formando parte de sus planes de fines de semana, vacaciones y escapadas.

Durante siete años, Arguineguín fue su hogar y uno de los lugares más vinculados a su vida personal. Ahora comienza una etapa diferente en Sevilla, pero deja claro que no piensa cerrar del todo la puerta a Gran Canaria.

“Todo el tiempo que nos podamos escapar vamos a volver a casa”, asegura.