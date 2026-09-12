"Conecto con mis alumnos porque hablamos el mismo idioma": premio a Francisco Romero, el arquitecto de la cocina

De recoger papas en el cercado de su padre a ser distinguido por sus clases de cocina en el sur de la isla. El profesor de Hostelería y Turismo del IES Faro de Maspalomas Francisco Romero ha sido galardonado en los Premios Santa Marta 2026 que organiza la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana en la categoría de docencia, conocimiento y dedicación en la formación de profesionales de hostelería, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la formación de nuevas generaciones de profesionales del sector.

Trabajo en un cercado

El natural de Ingenio asegura que la primera toma de contacto que tuvo con la gastronomía fue trabajando en el pequeño terreno de su padre con nueve años. Por aquel entonces, ayudaba a su progenitor a recoger la siembra de papas, regar las plantaciones y cuidar de los animales. Su estrecha relación con el campo le enseñó a apreciar la importancia del producto local y la laboriosidad que implica la brega en el primer sector para que los ingredientes terminen dando sabor a un plato. Pese a tratarse de una experiencia enriquecedora para su desarrollo personal, descubrió a edad temprana que no se quería "hacer eso" durante toda su vida.

Una vocación inesperada

Durante su adolescencia no tenía claro a qué se quería dedicar porque los ciclos formativos que se impartían en Ingenio no eran de su agrado y aún no había encontrado su vocación. En esa etapa de indecisión y búsqueda de propósito, Romero acudió con varios amigos a un campamento de verano de varios días en Tamadaba. Allí, jóvenes de todos los municipios aprendían a vivir en comunidad en un entorno natural y se repartían las diferentes tareas que les asignaban los monitores.

En aquel campamento, Romero conoció a Chano, un chico mayor que él que era cocinero y se encargaba de la organización detrás de los fogones. Para el joven ingeniense, preparar la comida para cientos de personas era muy parecido a lo que podría ser trabajar en el restaurante de un hotel. Romero comenzó a cambiarle el turno a los chicos que no eran tan diestros en la materia para poder estar más tiempo rodeado de alimentos. En ese momento fue cuando descubrió que quería dedicarse al mundo de la hostelería.

Un periplo por varios empleos

Durante los cinco años que estuvo formándose para ser cocinero profesional en el Cruce de Arinaga, Romero trabajó como portero de discoteca, ayudante de barra, freganchín, ayudante de cocina y cocinero en varios restaurantes. Estuvo años trabajando de noche, pero su naturaleza deportista lo mantuvo alejado de los vicios y entregado a las artes marciales y la lucha canaria. Cuando reunió el dinero suficiente, adquirió un set de cuchillos con uno de sus primeros sueldos y aún los conserva con cariño porque fueron sus "primeras herramientas de trabajo".

Francisco Romero ataviado con su vestimenta de trabajo y sosteniendo su galardón. / ANDRES CRUZ

En aquella época, dedicarse a la enseñanza no entraba en sus planes. Fue su hermana, que es profesora de Lengua, quien lo animó a empezar a dar clases porque sentía que tenía una gran habilidad para transmitir sus conocimientos. Al principio, Romero se mostró reacio ante la idea porque pensaba que "había que tener cuña para entrar en el mundillo". Sin embargo, su hermana lo convenció argumentando que "lo único seguro es que a quien no lo intenta, no lo llaman". Con esta idea en mente, se puso manos a la obra y en el curso 2002/2003 entró en el sector de la educación cubriendo una sustitución en el CIFP Villa de Agüimes.

Alumnado de educación compensatoria

A partir de ese momento, Romero pasó por varios institutos y fue adquiriendo nuevos conocimientos en cada uno de ellos. Una de las experiencias más reseñables que recuerda de su carrera como profesor, se enmarca en los tres años en los que estuvo impartiendo clases de educación compensatoria en Vecindario. En aquella época trabajaba con menores en situaciones de vulnerabilidad y que tenían problemas judiciales.

Se trata de una de las etapas que el profesor recuerda con mayor cariño porque observaba cómo "pibes que la gente decía que no valían para nada que no fuera estar tirados en la calle fumando porros, se lo curraban al máximo porque les motivaba aprender un oficio". En la actualidad, Romero señala que algunos de aquellos alumnos lo reconocen por la calle y le agradecen su cercanía y sus enseñanzas. "Hace un tiempo me vino a saludar un tipo grande con barba de unos treinta años que no reconocí y me contó que yo le había dado clases y todavía se acordaba de mí", explica. Al entablar conversación con él, descubrió que aún seguía trabajando junto a su hermano en el mismo restaurante que cuando terminó las prácticas en su juventud. El profesor afirma orgulloso que aunque "el equipo educativo decía que no valía", él supo ver que "era un máquina" porque conectó con él y hablaban "el mismo idioma".

Clases en un centro penitenciario

La intención de ejercer una labor social siempre ha estado muy ligada a su carrera profesional, ya que también estuvo dando clases de cocina a personas privadas de libertad en la cárcel de Juan Grande. Se trata de un programa impulsado por el IES Faro de Maspalomas en el que los presos que terminan la formación reciben una titulación oficial que los habilita para conseguir empleo cuando finalicen sus condenas. Romero explica que estas clases permitían a los internos establecer una rutina y afrontar la vida de otra manera al recuperar su libertad.

"La clave para ser un buen cocinero es ir con la humildad por delante y aprender de los compañeros"

A día de hoy, Francisco Romero trata de transmitirle a todos sus alumnos los mismos valores que le han llevado a convertirse en el profesional que es ahora. "La clave para ser un buen cocinero es ir con la humildad por delante y aprender de los compañeros", señala. El profesor afirma que "lo más importante es continuar formándose, preguntar siempre las dudas y no dejar que el orgullo te haga pensar que lo sabes todo".

"Cuando disfrutas de lo que haces, deja de ser un trabajo y se convierte en un placer diario"

Tras más de un cuarto de siglo dedicado a la docencia, Romero explica que "cuando disfrutas de lo que haces, deja de ser un trabajo y se convierte en un placer diario". En cuanto al galardón recibido en los Premios Santa Marta 2026, señala que "fue una sorpresa muy grande y honor porque yo siempre hago las cosas de corazón".