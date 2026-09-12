"La Mojá nació porque me tiraron un balde de agua": Juan Viera, Hijo Adoptivo de Valsequillo

Juan Viera ha echado a rodar el balón prácticamente por todos los campos de fútbol de la isla. Pero en ninguno ha marcado tanto como en el de Valsequillo. Ahora el municipio lo nombra Hijo Adoptivo.

¿Cómo termina uno en Valsequillo?

Mi familia llegó aquí por el fútbol. Yo estaba entrenando al Real Artesano en Las Palmas y vine aquí a jugar. Les gané cinco a uno y cuando descendieron cogí yo el equipo con mis jugadores que tenía por ahí. Cuando llegué y vi lo bonito que era esto, pues arranqué con mi mujer y mis cinco hijos para arriba. Me dieron una casa para pasar los fines de semana aquí, pero veníamos a tutiplén como dice el otro. Después ya fabriqué la mía y los crié a todos aquí. Empecé yendo por los colegios reclutando a los muchachos, me los llevaba al campo de fútbol y los echaba a correr hasta el Mirador con unos churros llenos de arena que pesaban 15 kilos.

¿Cuándo nació esa pasión por el fútbol?

Yo nací en Las Palmas, en el barrio de Arenales, cerca de la Clínica del Pino. Allí jugaba al fútbol en la calle, descalzo porque no tenía botas para jugar. Ya con 18 años empecé en el equipo de Las Palmas mientras trabajaba en una empresa de alfombras que estaba en Tomás Morales, que era de unos franceses. Y me cuidaban tanto que cuando me tocaba ir a jugar a Tenerife me llevaban y me traían en un helicóptero. Empecé a trabajar desde los ocho años como carpintero en el Risco de San Nicolás porque tenía que echarle de comer a mis hermanos. Después del cuartel fue cuando me hice entrenador y empecé con la empresa José Cedré, que fuimos los que nos encargamos de la carpintería de muchos hoteles del sur. Alguna que otra vez también hice de chófer para traer del aeropuerto al portero Kubala y a José Antonio Ruiz Caballero.

¿Por cuántos equipos de fútbol ha pasado?

Estuve en el Moya, en el Firgas, en el Isleta, en el Artesano, Guiduri, Sambri Canarias, Avideco, San José de Las Longueras y el Valsequillo, en el que duré como unas 15 temporadas. Siempre me llevaba a mi familia a todos lados. Mi mujer atendía en la cantina y con el dinero que se sacaba se pagaban las cosillas del equipo.

¿Con cuántos años se enamoró?

A los 16. Fui a Moya y allí me encontré con mi mujer.

¿Cómo la conquistó?

Estábamos en la cantina y le dije que me diera un chocho. Y ella me respondió que lo que tenía en las manos no eran chochos, eran altramuces. Y desde ahí 63 años de altramuces juntos.

¿Cómo era ella?

Mi mujer era muy buena. Muy buena, muy buena. El lema de ella era: tienes que atender al bobo del pueblo igual que al alcalde. En su casa todos eran iguales.

«Me daba igual si un jugador era muy bueno si después no respetaba las normas que había»

¿Era estricto con los jugadores?

Antes, cuando había verbena, se vallaban las plazas para cobrarle la entrada a la gente. Pues yo me sentaba en la esquina a esperar a que mis jugadores salieran y el que se iba más tarde de la hora que le había puesto no le dejaba jugar al día siguiente. Sí era muy exigente. A mí me daba igual si un jugador era muy bueno si después no respetaba las normas. Los tenía como Salvador y Poli que, como estudiaban en Lomo Blanco, yo les esperaba a que llegaran a las once de la noche para darles el entrenamiento porque eran muy buenos. Por mis manos habrán pasado por lo menos 1.500 personas, porque yo entrenaba al regional, que era el equipo grande, pero estaba en el campo de fútbol desde que llegaba de trabajar a las seis de la tarde para ir echándole un ojo a los cadetes. Los que no servían para dar patadas yo les buscaba qué hacer. Pero muchos llegaron a jugar a Las Palmas como Miguelín y a «el Chocolate» le llegaron a hacer pruebas para jugar en el Atlético de Madrid. Y no solo entrenaba muchachos, también hacía torneos de mujeres de solteras contra casadas por las fiestas.

Tengo entendido que también echó una mano en las fiestas.

La Fiesta del Agua en la Era de Mota, la Mojá, hoy en día se hace porque mi mujer y yo llegamos un día a las fiestas de la cosecha y en un bar a uno le dió por tirarme un balde de agua. Se pensaba que yo me iba a calentar, pero no. Cogí otro balde de agua y se lo tiré y así terminó todo el mundo mojado. Y cuando empezaban en septiembre las fiestas íbamos a todo lo que hubiera. Hice muchas migas con Tito Monzón y Manuel Sánchez. Hacíamos asaderos con sardinas para todo el mundo. El patio de mi casa era lleno de calderos.

¿Sus hijos no se atreven a sustituirle como entrenador?

Mi nieto sí ha seguido mis pasos. Él juega muy, muy bien. Hace cuatro meses le dio a la familia dos gemelos. Su padre no quería venirse para Valsequillo porque decía que ya tenía su vida en Las Palmas, pero cuando conoció a su mujer de Valsequillo también, no le quedó otro remedio. Desde que llegamos las primeras palabras de la gente fueron que estaban para lo que necesitaran. Pepito el sepulturero, Pepe el panadero y muchos curas me ayudaron y yo también los acogí en mi casa. Antes no éramos nada en Valsequillo y ya he echado todas las raíces aquí.