Una pareja compra una isla en Finlandia por 28.000 euros, lo mismo que una entrada para una vivienda en Gran Canaria

El acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los grandes retos para muchas familias en Gran Canaria, donde reunir el dinero necesario para afrontar una compra puede suponer años de ahorro.

En ese contexto, una historia llegada desde Finlandia ha sorprendido por una comparación inesperada: una pareja ha adquirido una isla entera por 28.000 euros, una cifra similar a la que muchos compradores pueden necesitar para reunir la entrada inicial de una vivienda en el mercado canario.

Los protagonistas de esta peculiar historia son Oliver Russell y Helena Tomaszewska, que no buscaban convertirse en propietarios de una isla. La pareja estaba buscando opciones para construir una casa de verano cuando encontró en internet un anuncio que cambió sus planes: un pequeño terreno insular en Finlandia, deshabitado y de casi una hectárea, estaba a la venta por 28.000 euros.

Una búsqueda de vivienda que terminó en una isla privada

Russell, de 24 años y con nacionalidad estadounidense y finlandesa, estaba explorando diferentes opciones inmobiliarias cuando encontró el anuncio de la isla. El precio llamó especialmente su atención porque era inferior al de otros terrenos convencionales que había visto para construir una vivienda de verano.

La pareja decidió investigar la oportunidad y antes de cerrar la operación viajó hasta el lugar para comprobar cómo era realmente el terreno. La compra se formalizó en marzo de 2024.

La propiedad estaba lejos de ser una vivienda preparada para entrar a vivir. La isla llevaba aproximadamente una década sin habitantes y no contaba con servicios básicos como electricidad o agua corriente.

Al llegar, la pareja encontró un terreno cubierto principalmente por árboles, rocas, hierba y musgo. El reto no era comprar una casa, sino crear desde cero el lugar donde querían pasar sus veranos.

El proyecto para convertir la isla en un refugio de verano

Russell y Tomaszewska no compraron la isla como una inversión inmobiliaria, sino como un proyecto personal. Su objetivo es construir una cabaña de madera y una sauna, dos elementos muy vinculados a la tradición de las casas de verano finlandesas.

La pareja ha comenzado los trabajos por las necesidades más básicas. Entre sus primeras actuaciones estuvo la creación de una plataforma de madera donde instalar una tienda para poder pasar las noches durante las obras.

También levantaron una pequeña estructura para utilizarla como baño y empezaron a preparar una zona destinada a una futura ducha.

De compradores a constructores de su propia isla

Uno de los aspectos más llamativos de la historia es que Russell decidió asumir gran parte del trabajo pese a no tener experiencia profesional en construcción. El proyecto implica aprender sobre la marcha y adaptar las ideas a las condiciones de un terreno aislado, donde cada avance requiere planificación y esfuerzo.

La pareja documenta todo el proceso a través de su proyecto ‘Off Grid Island’, donde muestra la evolución de la isla y los retos de transformar un espacio completamente salvaje en un lugar habitable.

Una isla comprada por 28.000 euros que empieza una nueva vida

Lo que comenzó como una búsqueda para encontrar un lugar donde construir una casa de verano terminó convirtiéndose en un proyecto mucho más ambicioso. Russell y Tomaszewska no compraron una vivienda lista para entrar, sino la posibilidad de crear su propio refugio en medio de la naturaleza.

Una pequeña isla sin habitantes que, por 28.000 euros, pasó de ser un terreno abandonado a convertirse en el escenario de una nueva historia personal.