El precio de la gasolina y diésel hoy sábado: las gasolineras más baratas de la provincia de Las Palmas

Estas son las mejores opciones para llenar el depósito de tu vehículo sin vaciar el bolsillo hoy en la provincia de Las Palmas.

Para la Gasolina 95 a mejor precio de la provincia de Las Palmas, la estación de la isla de Gran Canaria, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 del municipio de Telde es tu punto de recarga, con el litro de Gasolina 95 a 1,319€. La segunda opción más económica de la provincia está en Ingenio, en la isla de Gran Canaria, estación PLENERGY de AVENIDA CARLOS V, 109, donde la Gasolina 95 está a 1,319€ el litro.

Para llenar tu vehículo hoy, sábado 12 de septiembre, con Gasolina 98, la estación SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, es la mejor opción de la provincia de Las Palmas. La Gasolina 98 está a 1,387€ el litro. Otra gasolinera con buen precio para la Gasolina 98 en la provincia es la que está en Ingenio, isla de Gran Canaria, en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10. Allí, la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. tiene la Gasolina 98 a 1,387€ el litro.

El gasoil más barato de la provincia de Las Palmas lo puedes encontrar en Arrecife, isla de Lanzarote, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139. Allí tiene un precio de 1,437€ el litro. Otra buena opción es la estación de servicio PLENERGY en Arrecife, isla de Lanzarote, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el precio del Gasóleo A es de 1,437€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en Gran Canaria

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy sábado 12 de septiembre, está en Telde, CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,319€ el litro. La otra opción está en Ingenio, AVENIDA CARLOS V, 109, a 1,319€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,387€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,387€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Telde, en la estación PETROPRIX en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde el diésel está a 1,459€ el litro. La segunda mejor opción está en Ingenio, a 1,459€ el litro en PLENERGY en AVENIDA CARLOS V, 109.

La gasolina más barata de este sábado en Lanzarote

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy sábado 12 de septiembre, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,387€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,387€ el litro en la estación PLENERGY.

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Arrecife, Carretera Circunvalación km 4,5, a la gasolinera REPSOL, donde el litro está a 1,537€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Arrecife, acceso Aeropuerto de Lanzarote, en la REPSOL, que está a 1,549€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,437€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,437€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La gasolina más barata de este sábado en Fuerteventura

La estación SANTANA DOMINGUEZ de Avenida Paseo La Libertad en el municipio de Tuineje es la más barata de Fuerteventura para la Gasolina 95, a 1,364€ el litro, seguida por la estación PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 del municipio de Antigua a 1,399€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Fuerteventura se encuentra en el municipio de Tuineje, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en Avenida Paseo La Libertad, a 1,394€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación PCAN GIL en Calle Almirante Lallermand, 31 de Puerto del Rosario a 1,528€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Fuerteventura está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE JANANA, 46 en el municipio de Antigua a 1,489€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PLENERGY de CALLE REAL, 22 en Antigua a 1,489€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria

La estación de servicio PLENERGY de CARRETERA DE TEROR KM. 16 ofrece el gasoil a 1,469€ el litro, siendo el diésel más barato de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que se puede conseguir a 1,479€ el litro en la estación PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

Para la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria habrá que ir a la estación SANTANA DOMINGUEZ, en CALLE AYAGAURES, 3, donde encontrarás a 1,387€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,400€ el litro en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35.

La estación PLENERGY del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en CARRETERA DE TEROR KM. 16 ofrece hoy, sábado 12 de septiembre, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio H2EXAGON LAS TORRES, que ofrece el mismo carburante a 1,337€ el litro en CALLE ARRECIFE, 33.

La gasolina más barata de este sábado en Telde

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Telde está a 1,400€ el litro, en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La estación H2EXAGON JINAMAR ofrece la segunda mejor opción, a 1,449€ el litro, en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 12 de septiembre, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 a 1,319€ el litro de Gasolina 95, situada en Telde. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,339€ el litro.

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,459€ el litro, situada en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1. La segunda opción más barata es la estación DISA LA PARDILLA que ofrece el gasoil a 1,475€ el litro en Gasóleo A en Autopista GC-1 km 8.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [12/09/2026 8:45:14]