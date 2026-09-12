El queso flor de Guía agoniza: solo cuatro queserías sobreviven bajo la denominación de origen

El queso de flor de Guía agoniza. El producto gastronómico más identificativo de la comarca con denominación de origen protegida (DOP) desde hace 19 años atraviesa una situación crítica. Apenas quedan cuatro explotaciones inscritas en el consejo regulador y se enfrenta a una acuciante falta de emprendedores jóvenes, pese a ganarse a pulso su reconocimiento gastronómico y convertirse en un negocio comercial exitoso, ya que tiene la garantía de que toda la producción se va a vender en el propio mercado local. «El sector es hoy algo más digno y, significativamente, más frágil», según técnicos expertos, que admiten que el sello identificativo cumplió como instrumento de calidad y visibilización, «pero no como política de empleo rural». La falta de relevo generacional por la ausencia de arraigo y la edad actual de los ganaderos deja en una situación alarmante su futuro.

La Quesería Aguas de Fontanales de Moya echaba el cierre a comienzos de agosto por la jubilación de sus propietarios, Olga Lantigua y José Luis Arencibia, tras casi siete décadas de actividad. La noticia podría pasar inadvertida en otro entorno, pero en el mundo ganadero es una tragedia. Era una de las últimas familias que trabajaban bajo el marco normativo de la denominación de origen del queso de flor.

Un espaldarazo para los pastores trashumantes

La protección del Queso Flor de Guía, Queso de Media Flor de Guía y Queso de Guía entró en vigor 2007 con el objetivo de proteger su elaboración, defender el modo de vida de los pastores trashumantes de oveja canaria y garantizar al consumidor su origen y calidad. En ese momento contaba con 11 queseros especializados. Ahora, apenas cuenta con cuatro representantes oficiales, a pesar del reconocimiento institucional y su calidad reconocida, y cuando el sector ganadero está viviendo un bum comercial y reputacional, que permite que toda la producción tenga la venta garantizada.

Cata de queso en el museo de Néstor Álamo de Guía . / ANDRES CRUZ

«El relevo que existe es endogámico en el sentido más literal, y la denominación no ha generado empleo agrario atractivo para nuevos entrantes sin vínculos previos con el sector. El relevo generacional, que fue uno de los argumentos centrales para solicitar la denominación, no se ha producido de forma general. No porque la DOP haya fallado técnicamente, sino porque una etiqueta de calidad no puede sustituir a una política de arraigo. La desalineación entre una Administración que regula desde parámetros industriales y una realidad ganadera que funciona desde la trashumancia, el cuajo natural y el pastizal de medianía no se ha corregido. En algunos aspectos, se ha agrandado». Tres de los principales técnicos en la materia, Cesárea González (veterinaria de consejería de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Canarias); José Manuel Sosa (ingeniero técnico agrícola de la Oficina de Extensión Agraria de Gáldar del Cabildo de Gran Canaria), y Francisco Javier Estévez (geógrafo, Ayuntamiento de Guía) ya lo advertían recientemente durante la celebración del II Congreso de Reto Demográfico de Canarias, en un informe crítico con la eficacia del instrumento de la denominación de origen Queso de Flor de Guía.

En su exposición, evaluaban el empleo rural y el arraigo en los municipios de Gáldar, Moya y Guía, sin entrar a valorar el producto, «que ha merecido reconocimientos reiterados».

"Una etiqueta de calidad no puede sustituir a una política de arraigo" Cesárea González, Javier Estévez y José Manuel Sosa

Las cifras son claras. Dos décadas después de la aprobación de la denominación de origen, el número de explotaciones activas en el área amparada por la protección se ha reducido a unas 20, distribuidas entre Gáldar (9), Moya (8) y Guía (3). Esto supone una merma de casi mitad respecto al punto de partida. Y, de ellas, solo cuatro están inscritas en estos momentos en el consejo regulador (dos en Gáldar, una en Moya y una en Guía), lo que supone que menos de la cuarta parte de las explotaciones originalmente elegibles se encuentran hoy certificadas.

Más digno y más visible

Los técnicos coinciden en que «lo que la DOP dejó es un sector algo más digno, algo más visible y algo más frágil de lo que sus impulsores esperaban. Ese es el legado honesto de una herramienta que se usó bien para lo que podía hacer, y que no encontró, a su alrededor, las políticas complementarias que habrían necesitado sus ganaderos para quedarse».

En este sentido, detallan que en Guía solo hay una productora inscrita en la denominación con relevo formalizado en 2025, con una hija que continúa el oficio con el mayor rebaño trashumante de Gran Canaria. Constituye, en este caso, uno de los escasos ejemplos de relevo generacional exitoso.

En Gáldar, incorporaciones realizadas en los años 2024 y 2025 coexisten con al menos tres titulares sin sucesor identificado. Y en Moya, relativamente más dinámica pese al citado cierre de Aguas de Fontanales, sobrevive una quesería, pero también dos explotaciones están próximas al cierre. «La coexistencia de explotaciones que cumplen los requisitos sin estar acogidas a la denominación sugiere que los costes o complejidades de la certificación han neutralizado en parte el efecto esperado».

En materia de empleo, Javier Estévez, Cesárea González y José Manuel Sosa detallan que el proceso de certificación impuso mejoras de infraestructura con consecuencias directas sobre las condiciones laborales.

La dotación de tanques de frío liberó a los ganaderos de la urgencia de transformar la leche a diario, lo que introdujo por primera vez la posibilidad de un día libre semanal. «Para un sector con condiciones tan precarias, ese detalle no es menor. La introducción de equipos básicos en las queserías modernizó las condiciones de trabajo sin eliminar la componente artesanal que define el producto», señalan.

Justicia social para las mujeres

Sin embargo, el logro más significativo en términos de justicia social es la visibilización de las queseras como trabajadoras. «Antes de la denominación, la elaboración del queso era mayoritariamente realizada por mujeres dentro de las explotaciones familiares, sin cotización a la Seguridad Social ni reconocimiento formal alguno. La certificación exigió una formalización que, en varios casos documentados, supuso el primer alta de esas trabajadoras en el sistema de protección social. Es un avance real, aunque tardío e incompleto», añaden los expertos.

Un ganado de ovejas de trashumancia en La Cumbre. / José Carlos Guerra

El trabajo artesanal ha logrado en estas décadas una dignificación profesional. Los quesos bajo la denominación oficial han obtenido reconocimientos en varias ediciones de los premios Agrocanarias, lo que contribuyó a transformar la percepción social de una profesión que, en el punto de partida, carecía de prestigio.

«La denominación hizo algo que ninguna subvención había conseguido: nombró. Puso nombre legal y europeo a un oficio que se ejercía en la penumbra de lo informal y lo doméstico».

El proceso de certificación impuso mejoras en las infraestructuras con consecuencias directas sobre las condiciones laborales. La dotación de tanques de frío liberó a los ganaderos de la urgencia de transformar la leche a diario, lo que introdujo por primera vez la posibilidad de un día libre semanal. Para un sector con condiciones tan precarias, ese detalle no es menor. La introducción de equipos básicos en las queserías modernizó las condiciones de trabajo sin eliminar la componente artesanal que define el producto.

"Fracasó en lo que más importaba: detener el vaciamiento del sector"

En cambio, En cambio, pese a que la tecnificación mejoró las condiciones de trabajo, no ha logrado convertirse en un atractivo socioeconómico, que determina las decisiones vocacionales. «La normativa de instalación de jóvenes ganaderos no se ha adaptado a la realidad específica de estas explotaciones (pequeñas, en régimen de pastoreo, con trashumancia y cuajos naturales), generando una fricción severa entre los requisitos formales y las posibilidades reales de quien intenta acceder al sector».

El Ayuntamiento de Guía reconocía la situación hace dos años y medio cuando se presentaba la tradicional Fiesta del Queso. Sin embargo, esa verificación no ha venido acompañada de políticas concretas que hayan sentado las bases para dar un giro a este panorama actual, ni haya tenido un reflejo en la reactivación del sector ganadero en la comarca.

El pliego aprobado en 2007 reconoció tres variedades, el queso de flor de Guía, de media flor de Guía y queso de Guía, delimitado en un territorio de 136,62 kilómetros cuadrados en las medianías de Gáldar, la Villa de Moya y Santa María de Guía.

Las explotaciones en su origen, como ahora, eran pequeñas, de entre 70 y 200 ovejas, de una a tres vacas y de 50 a 60 cabras, con elaboración artesanal y sin dotación técnica, dependencia estructural de las subvenciones y ausencia casi completa de herederos.

Pero gozaban de una materia prima selecta, como es el cuajo vegetal singular a partir de los capítulos florales del cardo (Cynara cardunculus var. ferocissima y Cynara scolymus), razas canarias autóctonas y un vínculo histórico con el territorio documentado desde el siglo XVI.

Flor de cardo. / LP / DLP

En ese momento, el sector documentaba aproximadamente 100 explotaciones artesanales, de las cuales 46 reunían los requisitos para acogerse a la denominación: 20 en Moya, 19 en Gáldar y siete en Guía. Todas eran de base familiar, sin fórmulas cooperativas ni empresariales.

Trashumancia

El sistema era semiextensivo, con trashumancia estacional como práctica habitual. Un rasgo estructural que los datos permiten inferir, como es que el sector ya presentaba hace 19 años un perfil de envejecimiento incipiente. Los productores que hoy carecen de relevo, ya que hay varios nacidos entre 1948 y 1963, contaban entonces entre 44 y 59 años.

La denominación no fue diseñada para resolver un problema que ya era plenamente visible, como ahora queda reflejado.

La situación era muy similar a la actual. Y en aquella ocasión fue el Ayuntamiento de Guía quien lideró el plan que debía servir para transformar este sector, ante la amenaza real de quedarse sin el producto gastronómico más identitario.

Cesárea González, Javier Estévez y José Manuel Sosa recuerdan que a comienzos de los años 2000, el queso de cuajo vegetal había dejado de ser una producción regular en el noroeste de Gran Canaria.

«Casi 20 años después de su concesión, la DOP del Queso de Flor de Guía puede leerse como un instrumento que cumplió lo que prometía en el orden más inmediato, como es ordenar, visibilizar, dignificar, y que fracasó en lo que más importaba: detener el vaciamiento del sector. La denominación operó como instrumento de calidad y de mercado, no como política de empleo rural. Mejoró las condiciones en las que se trabaja; no aumentó el número de quienes trabajan. Tecnificó las explotaciones existentes; no creó nuevas. En la denominación de Guía, la unidad productiva es la familia, con padre, madre e hijos que aprenden desde la infancia. Sin esa estructura de transmisión familiar, el modelo no se sostiene», sentencian los expertos de esta realidad de la ganadería del Noroeste grancanario. n