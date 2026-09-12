SPAR Gran Canaria reafirma su impulso al legado cultural canario uniendo generaciones a través de la tradición verseadora

SPAR Gran Canaria ha renovado por octavo año consecutivo su convenio de colaboración con la Fundación Canaria Ochosílabas y la Escuela de Verseadores de Gran Canaria, reafirmando su compromiso con la conservación y divulgación de la tradición oral de la improvisación en verso, una de las expresiones más valiosas del patrimonio cultural inmaterial de Canarias.

A través de este acuerdo, la compañía respalda la labor cultural, educativa y social que desarrolla la Fundación Ochosílabas para preservar este legado, fomentar la formación de nuevos verseadores y acercar esta manifestación cultural a la ciudadanía, garantizando su continuidad entre las generaciones presentes y futuras.

El apoyo de SPAR Gran Canaria pone, además, el foco en el valor de las personas mayores como transmisoras de conocimientos, experiencias y tradiciones que forman parte de la identidad canaria. La compañía continúa así impulsando iniciativas que favorecen el encuentro entre generaciones, creando espacios donde mayores, jóvenes y escolares comparten aprendizajes y fortalecen el vínculo con sus raíces culturales.

El presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, manifestó que “en SPAR Gran Canaria nos sentimos muy orgullosos de contribuir a mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones, especialmente de la mano de una entidad como la Fundación Ochosílabas, que ha logrado implicar a más de un millar de participantes en la difusión y aprendizaje del arte de la improvisación en verso”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Canaria Ochosílabas, Yeray Rodríguez, destacó la importancia de la continuidad de este respaldo. “En iniciativas como esta es fundamental valorar el compromiso sostenido en el tiempo. SPAR Gran Canaria ha sido durante ocho años un aliado constante que ha contribuido a fortalecer y ampliar nuestra labor cultural y educativa”, subrayó.

Gracias a esta colaboración, la Fundación pudo desarrollar el pasado año numerosas actividades dirigidas a diferentes públicos y generaciones. Entre ellas, destaca la labor realizada con la Escuela Clotilde Cruz Peña, integrada por estudiantes senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que constituye un ejemplo de cómo la tradición oral encuentra en las personas mayores a sus principales guardianes y transmisores.

Asimismo, el convenio permitió impulsar un proyecto piloto de dinamización cultural en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás, donde la tradición verseadora se convierte en una herramienta de participación comunitaria y fortalecimiento de la identidad local.

La colaboración también contribuyó a sufragar los desplazamientos de los integrantes de la Fundación a distintos puntos de la isla y permitirá dar continuidad a los programas formativos y de divulgación que desarrolla durante todo el año. Entre ellos, destacan la Escuela Verseadora Canaria, dirigida al alumnado de Educación Primaria; la Escuela Clotilde Cruz Peña, integrada por estudiantes senior de la ULPGC; la Escuela Verseadora Nieves Clemente, orientada a estudiantes universitarios; y la Escuela Verseadora de Tasarte.

Mediante estas iniciativas, la tradición oral se convierte en un puente entre generaciones, permitiendo que el conocimiento y la experiencia acumulados por las personas mayores inspiren a niños y jóvenes a desarrollar habilidades creativas, comunicativas y artísticas vinculadas al verso improvisado. De esta forma, se favorece la transmisión de un patrimonio vivo que continúa evolucionando gracias al interés y la participación de nuevas generaciones.

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SPAR Gran Canaria continúa así respaldando una iniciativa que contribuye a preservar y proyectar hacia el futuro una de las expresiones más singulares de la cultura canaria. La compañía mantiene su firme compromiso con aquellas acciones que fortalecen la cohesión social, promueven el diálogo intergeneracional y garantizan que las tradiciones que forman parte de nuestra identidad sigan vivas, compartidas y enriquecidas por quienes las heredan.